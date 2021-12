Dzięki sztucznej inteligencji porozmawiasz z Einsteinem

Sztuczna inteligencja w dobrym celu

Naukowcy z MIT Media Lab we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i Uniwersytetu Osaka postanowili pokazać pozytywną stronę technologii generowania hiperrealistycznych postaci cyfrowych przez sztuczną inteligencję (artificial intelligence, AI). Dotychczas była ona kojarzona głównie z deep fake'ami, które powstawały w celu dezinformacji i wprowadzania w błąd.

Nowy model pozwoli wykreować osoby, które mogą wzbogacić edukację i przyczynić się do poprawy samopoczucia oraz zdrowia psychicznego.

Cyfrowy nauczyciel i terapeuta

Badacze opracowali otwarty potok generowania postaci, który wykorzystuje modele AI do imitowania gestów, mimiki, głosu i ruchu „odtwarzanych cyfrowo" osób. Model ten ma być łatwy w użyciu, żeby zachęcić nauczycieli, studentów i pracowników służby zdrowia do wdrożenia go w swoich dziedzinach. Pozwoli on na przykład „ożywić" Alberta Einsteina, z którym studenci porozmawiają o fizyce, bądź zbudować postać terapeuty, który wesprze pacjentów szpitali i ludzi z lękiem społecznym.

Naukowcy z MIT dzięki tej technologii opracowali cyfrową wersję Jana Sebastiana Bacha, który odbył rozmowę na żywo z wiolonczelistą Yo Yo Ma na zajęciach z muzyki prowadzonych w Media Lab przez profesora Toda Machovera.

Podczas innych zajęć uczniowie wykorzystali tę technologię między innymi do ożywienia postaci na historycznym chińskim obrazie oraz do uruchomienia „symulatora rozpadu" randek.

Zbudowany model wykorzystuje generacyjne sieci kontradyktoryjne (GAN), czyli połączenie dwóch rywalizujących ze sobą sieci neuronowych. Jeden z naukowców współtworzących model zbadał jego możliwości w projekcie nazwanym Machinoia, w którym wygenerował wiele alternatywnych reprezentacji samego siebie: jako dziecka, starszego mężczyzny, kobiety itp.

Tylko legalnie

Każdy wynik użycia AI ma być oznaczony za pomocą czytelnego znaku wodnego, aby odróżnić go od zachowanych autentycznych treści audio i wideo i pokazać, w jaki sposób został wygenerowany. Ma to zapobiegać złośliwemu wykorzystaniu tej technologii.

Naukowcy w artykule opisującym zbudowany model zastanawiają się też nad prawnymi i etycznymi aspektami wykorzystania AI do odtwarzania postaci nieżyjących już osób. Więcej na temat samej technologii i pozostałych związanych z nią kwestii można przeczytać tutaj.

fot. David Nagy – Pixabay