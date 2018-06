Dziesiątki tysięcy urządzeń z Androidem zagrożone atakiem

Android Debug Bridge (ADB) to rozwiązanie pozwalające programistom na zdolną komunikację z urządzeniem poprzez wydawanie odpowiednich komend. Jeśli to koniecznie, taki rodzaj komunikacji może mieć również formę pełnego dostępu i może wiązać się z przejęciem całkowitej kontroli nad urządzeniem.

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie to jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o debugowanie i naprawianie błędów, jednak jeśli nie zostanie wyłączone na urządzeniach przeznaczonych dla zwykłych użytkowników, staje się furtką dla cyberprzestępców.

Badacz bezpieczeństwa Kevin Beaumont zwraca uwagę na swoim blogu:

Dostęp jest całkowicie nieautoryzowany , każdy może się podłączyć do urządzenia z aktywnym portem ADB i wydać odpowiednie komendy. Teoretycznie, jeśli chcesz uzyskać pełen dostęp, musisz się podłączyć do Debug Bridge, używając do tego USB.

Niestety dostawcy sprzętu elektronicznego sprzedają produkty z włączonym ADB. Funkcjonuje ono na porcie 5555 i umożliwia każdemu na dostęp do urządzenia przez Internet. - dodaje badacz.

W skrócie, każdy może uzyskać dostęp do wadliwych urządzeń i zrobić to z uprawnieniami roota (administratora), zainstalować oprogramowanie, a następnie uruchomić złośliwy kod, komentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken

Wszystko to dzieje się bez potrzeby wpisywania żadnego hasła. - dodaje.

Według Beaumonta, do wadliwych urządzeń zaliczają się również smartfony i telewizory typu Smart.

Według innych badaczy zagrożenie nie jest wcale teoretyczne. Internetowy robak ADB.Miner przeszukiwał sieć w poszukiwaniu informacji, gdzie TCP port 5555 (którego używa ADB) pozostał niezabezpieczony. Robił to w celu utworzenia botneta - koparki kryptowalut.

Mimo tego, że trudno oszacować ilość urządzeń narażonych na bezpośredni atak, Beaumont mówi:

Bezpiecznie jest powiedzieć, że jest ich dużo.