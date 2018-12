Dziki Zachód w cyberprzestrzeni. Hakerzy rozbijają banki

Natężenie ataków skierowanych na instytucje finansowe wzrasta i wpływa negatywnie na poczucie cyberbezpieczeństwa opinii publicznej. Ostatnie badania ESET potwierdziły tę tezę. Amerykanie, którzy są, zaraz po Niemcach, najchętniej atakowanym przez hakerów narodem, martwią się bardziej o bezpieczeństwo infrastruktury IT sektora bankowego, niż o ochronę szpitali, służb ratunkowych, systemów głosowania, czy firm energetycznych. W opinii Jarosława Mackiewicza, kierownika audytów bezpieczeństwa w firmie DAGMA, nie ma się co dziwić, ponieważ na całym świecie, również w Polsce, wyjątkowo często dochodzi do ataków skierowanych właśnie na banki oraz ich klientów.

- To, co się dzieje w cyberprzestrzeni, to istny Dziki Zachód. Aby zrozumieć skalę problemu, wystarczy wymienić Rosję, Pakistan, czy Chile - kraje, których banki w listopadzie były celem hakerów. Nie inaczej jest w Polsce. Niespełna tydzień temu miała miejsce awaria banku ING, której pochodną była kampania phishingowa, wykorzystująca techniki socjotechniczne do wymuszeniu na klientach wpisania pełnych danych logowania do spreparowanej przez hakerów strony banku - tłumaczy Mackiewicz.

Narastająca liczba ataków oraz rozwój nowych technologii sprawiają, że nieustannie zmienia się podejście do ryzyka i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, w tym instytucji finansowych. Według tegorocznego raportu Bankier.pl i PRNews.pl, około 10 milionów Polaków aktywnie obsługuje swoje konta bankowe za pomocą smartfona. Masowe korzystanie z bankowości internetowej oraz mobilnej wymusza na bankach ciągłe podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W opinii Jarosława Mackiewicza, warto przypomnieć jeden z najgłośniejszych ataków na banki, który miał miejsce niespełna 4 lata temu i który dotyczył JPMorgan Chase, amerykańskiego finansowego giganta, któremu wykradziono dane powiązane z 83 milionami kont. Jedną z bezpośrednich konsekwencji tego incydentu było podwojenie nakładów banku na cyberbezpieczeństwo - z 250 mln do 500 mln USD, co daje obraz skali zapotrzebowania w tym obszarze.

Najlepszą obroną jest... kontrolowany atak?

Nie tylko zwiększenie nakładów finansowych na kwestie cyberbezpieczeństwa powinno być strategicznym posunięciem banku w tej materii. Dla przykładu, niektóre z kanadyjskich banków stworzyły specjalny zespół hakerów, który próbuje włamać się do firmowej sieci, sprawdzając jej podatność na tego typu działanie. Z kolei Bank of England zorganizował całodzienne działania „cyberwojenne", które miały odsłonić słabe punkty banku. Jak tłumaczy Jarosław Mackiewicz z DAGMA, jest to trend w cyberbezpieczeństwie zwany red teamingiem.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL