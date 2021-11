Dziś mija 10. rocznica pobytu Curiosity na Marsie

„Wish You Are Here" od łazika

Przed dekadą, 26 listopada 2011 r., łazik Curiosity znalazł się na Czerwonej Planecie. Z tej okazji NASA postanowiła, że wyśle z Marsa na Ziemię spektakularną pocztówkę z pozdrowieniami.

Zwykle Curiosity rejestruje 360-stopniowy widok otoczenia za pomocą kamer nawigacyjnych, zanim wyśle na Ziemię zdjęcie panoramiczne. Dla wygody obrazy te zazwyczaj przekazuje się jako dane skompresowane stratnie - fotografie są więc niskiej jakości. Tym razem naukowcy postanowili, że będzie inaczej i przesłali zdjęcie zawierające maksymalnie wiele szczegółów.

Łazik uchwycił marsjański krajobraz na dwóch czarno-białych ujęciach, gdy przebywał na zboczu Góry Sharpa (oficjalnie: Aeolis Mons; nazwa „Góra Sharpa" była używana dawniej, a NASA posługuje się nią do dzisiaj). Pracownicy agencji połączyli oba obrazy i dodali do nich kolor. Et voilà! Efekty możemy podziwiać na koncie NASA na Instagramie. W podpisie do zdjęcia czytamy, że łazik Curiosity „myśli o Tobie" oraz że „utrzymywanie kontaktu z bliskimi jest ważne".

fot. Instagram