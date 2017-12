Dźwięk "za grosze" z dobrym basem

Moc i jakość w wersji 2.1

Zestaw głośników Hama PR-2120 to niedrogi sprzęt, który w swoich niewielkich gabarytach (głośniki o wymiarach 9 cm x 9,2 cm x 13,3 cm, subwoofer 23 cm x 14,5 cm x 21, 5 cm) kryje niezłą moc - same głośniki działają z maksymalną mocą 5 W, natomiast subwoofer wyciąga aż 10 W, a w sumie zestaw pozwala słuchać muzyki maksymalnie w mocy 20 W. Regulacja basu możliwa jest za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu subwoofera, natomiast urządzenie pogłaśniamy i ściszamy z przodu obudowy. Zestaw gotowy jest do użytku po podłączeniu z dowolnym urządzeniem będącym źródłem dźwięku za pomocą gniazda RCA. Co więcej, urządzenie nie zużywa niepotrzebnie energii dzięki włącznikowi i wyłącznikowy oraz automatycznemu trybowi oszczędzania.

Wielofunkcyjność w kilku odsłonach

Zestaw Hama PR-2120 posiada zintegrowany czytnik kart micro SD, za pomocą, którego możemy swobodnie odtwarzać dźwięk zapisany na tego typu nośnikach. Standardowo urządzenie posiada port USB typu A, 2,0 oraz host. Podłączenie za pomocą funkcji Bluetooth oraz dołączony pilot do głośników pozwalają na zdalną obsługę. Miłośnicy audycji na pewno docenią wbudowaną funkcję radia FM. Natomiast same głośniki dostępne są w trzech kombinacjach kolorów: czarnym, czarno-srebrnym oraz czarno-czerwonym.