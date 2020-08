E Ink zaprezentował prototyp składanego e-czytnika

Składany ekran nie tylko w smartfonach.

Podobne wyświetlacze wprowadzili już niektórzy producenci telefonów (np. Huawei Mate X, LG V50 czy Samsung Galaxy Fold). Teraz nad tym pomysłem pracuje także E Ink Corporation, czyli producent ekranów e-ink. Już w czerwcu mogliśmy zobaczyć pierwszą wersję prototypu z podwójnym, składanym ekranem. Teraz firma zaprezentowała drugą, dopracowaną już wersję.

Wygoda



Nowy model ma wyglądające na solidne zawiasy. Z drugiej strony umieszczone są natomiast przyciski do obsługi czytnika. Na górze ekranu są składane taśmy z oświetleniem, które można wygiąć i korzystać z czytnika nawet nocą. Za pomocą rysika można robić notatki oraz zaznaczać wybrane fragmenty tekstu. Czytnik ma też bardzo duży ekran, bo 10,3-calowy. Spory rozmiar oraz E ink, sprawiają, że jeszcze bardziej przypomina on tradycyjną, papierową książkę.Urządzenie wydaje się jednak być szczególnie przydatne do czytania gazet w wersji elektronicznej.

Zaprezentowany model to prototyp. Nie wiadomo czy i kiedy trafi do sprzedaży.

fot. Good Reader - YouTube