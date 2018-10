ERATO Rio 3 i Muse 5 – bezprzewodowe słuchawki dla aktywnych

Rio 3 - zaprojektowane z myślą o osiągach

ERATO Rio 3 to słuchawki przeznaczone dla osób aktywnych, które oprócz zapewnienia jak najlepszej jakości dźwięku, powinny być przede wszystkim bardzo wygodne. Brak jakichkolwiek kabli zapewnia maksymalną swobodę ruchów, a zgodność z normą IPX5 sprawia, że są one odporne na wilgoć i pot.

Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth 4.2, zastosowaniu przetworników o średnicy 14,2 mm i obsłudze kodeka aptX, słuchawki Rio 3 gwarantują najlepsze wrażenia słuchowe, nawet podczas aktywności fizycznej. Zostały one zaprojektowane przede wszystkim z myślą o sportowcach i osobach aktywnych.

Ponadto słuchawki Rio 3 wyposażono we wbudowany mikrofon MEMS, który pozwala na prowadzenie rozmów w trakcie treningu. Każda ze słuchawek waży 14 g i posiada pałąk na ucho wraz z panelem sterującym do obsługi multimediów. Czas ciągłej pracy wynosi maksymalnie 6 godzin.

Model Rio 3 jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych - czarnej, szarej, czerwonej, zielonej i turkusowej. Zestaw oprócz słuchawek zawiera etui, komplet silikonowych wkładek w trzech rozmiarach (S/M/L) oraz kabel do ładowania. Sugerowana cena producenta to 299 zł.

Muse 5 - słuchawki z etui w formie powerbanka

Muse 5 to kolejny model słuchawek od marki ERATO, tym razem z etui z funkcją ładowania. Wykorzystują one technologię Bluetooth 4.1 oraz są zgodne z kodekiem aptX. Innowacyjne, przenośne etui umożliwia dwukrotne ładowanie pary słuchawek, zapewniając łącznie do dwunastu godzin odtwarzania muzyki.

Słuchawki są wyposażone w wielofunkcyjny przycisk, umożliwiający wygodną obsługę, czy odbieranie połączeń. Każda słuchawka waży 8,5 g i jest zgodna z normą IPX5, co oznacza odporność na działanie potu i wilgoci. Model Rio 3 obsługuje też autorską technologię dźwięku przestrzennego - ERATOSURROUND 3D.

W zestawie znajduje się komplet opatentowanych wkładek silikonowych SpinFit w trzech rozmiarach (S/M/L) oraz kabel do ładowania etui. Model Muse 5 jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych - białej, czarnej, różowej i niebieskiej. Sugerowana cena producenta to 399 zł.