Egreat A8 Pro - najnowszy odtwarzacz sieciowy 4K UHD

Jak zapewnia prodcuent - Egreat A8 Pro bez problemu odtworzy najbardziej wymagające pliki wideo w rozdzielczości 4K Ultra HD z HDR10. Posiada złącze HDMI zgodne ze standardem 2.0a i pozwala na wyświetlanie pełnego 4K 60Hz z 10-bitową przestrzenią kolorów. Urządzenie sprzętowo wspiera odtwarzanie niemal wszystkich formatów wideo, łącznie z HEVC/H.265 10bit (4K@60Hz) oraz H.264 (4K@30Hz). Świetnie radzi sobie z plikami wideo w wysokiej jakości i z przepływnościami do ponad 200Mb/s. Jest to ważne szczególnie przy odtwarzaniu plików o wysokim bitrate z najnowszych kamer konsumenckich z obrazem 10 bitowym. Odtwarzacz automatycznie przełączy i dostosuje również liczbę zastosowanych w filmie klatek na sekundę, co umożliwi płynne odtwarzanie wideo w różnych formatach. Pliki Blu-Ray 4K i DVD z obrazów płyt lub struktury plików z pełnym menu nawigacyjnym nie stanowią najmniejszego problemu dla Egreat A8 Pro, zaś współpracę z najnowszymi telewizorami i projektorami przy odtwarzaniu treści wideo w jakości HDR/HDR10 zapewni obraz o szerokim zakresie tonalnym oraz głębokiej czerni, a przez to bardziej realistyczny, jaśniejszy i szczegółowy. Silnik graficzny pozwala również na precyzyjne dostosowanie ulubionych efektów, parametrów obrazu i dźwięku oraz dostosowanie go do odbiornika czy preferencji widza. Otrzymujemy również możliwość pobierania polskich napisów do filmów on-line oraz edycji wyświetlania napisów.

Odtwarzacz z powodzeniem będzie współpracował również z amplitunerami czy soundbarami kina domowego i pozwoli na przekazanie dźwięku przestrzennego HD-Audio, w tym najwyższych formatów Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD i True-HD, z pełnym HDMI passthrough albo downmix do niższych formatów lub stereo. Odtwarzacz natywnie odtworzy pliki audio APE, FLAC, WAV, AAC, WMA, MP3, AMR, MID i OGG. Prawdziwą gratką dla melomanów będzie możliwość odtwarzania plików DSD po złączu USB, w tym DSD64/DSD128/DSD256, bez utraty jakości, a także FLAC w formacie do 24bit/192kHz (natywnie również przez HDMI). Do samego odtwarzania plików wymagana jest instalacja płatnej aplikacji USB Audio Player Pro albo bezpłatnej Hiby Music ze sklepu Google Play oraz podłączenie Egreat A8 Pro do - kompatybilnego z DSD - DACa sygnału audio USB na analogowy.

Za płynne odtwarzanie treści 4K odpowiada chipset HiSilicon Hi3798C V200, jeden z najlepszych układów na rynku, zaprojektowany specjalnie do odtwarzania wideo w najwyższej jakości obrazu. Egreat A8 Pro posiada 2GB wbudowanej, szybkiej pamięci RAM DDR3 oraz 16GB pamięci wewnętrznej, dwa porty USB (2.0), port RS232 i kieszeń na dysk SATA 3.0 3,5". Szybki port LAN Gigabit Ethernet lub łącze bezprzewodowe WiFi 2.4GHz zapewniają wydajne połączenie z zasobami sieciowymi - lokalnymi lub internetowymi, a także sprawną realizację funkcji NAS. Dodatkowo Egreat A8 pro posiada moduł Bluetooth w wersji 4.0 oraz obsługuje technologie transmisji bezprzewodowej Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych. Wyjścia audio to złącza optyczne i koaksjalne, a także analogowe 2x RCA. Złącze HDMI posiada standard 2.0a i oferuje pełną obsługę 4K UHD z HDR i zgodność z najnowszymi telewizorami i amplitunerami kina domowego.

Egreat A8 Pro korzysta z systemu operacyjnego Android 7.0 Nougat z bardzo intuicyjnym i wygodnym interfejsem EGUI w całości języku polskim. System zapewnia pełen dostęp do platformy Google Play, przeglądarki internetowej i tysięcy aplikacji biurowych, społecznościowych czy multimedialnych, jak Kodi, YouTube, Spotify, czy do wybranych serwisów VOD. Nowa wersja systemu Android zapewnia większą stabilność i funkcjonalność urządzenia, a także zgodność z kodekami i formatami plików audio-wideo. Interfejs użytkownika jest przy tym bardzo przyjazny i łatwy obsłudze. Przeglądanie plików z zasobów sieciowych takich, jak SMB, NFS czy uPnP lub też nośników danych podłączonych bezpośrednio do urządzenia, nie stanowi żadnego problemu nawet dla początkujących. Urządzenie posiada również wbudowanego klienta torrent transmission - obsługiwanego z interfejsu web lub aplikacji mobilnej Transmission Remote dostępnej z Google Play.

W oprogramowaniu znajdziemy również dostęp do różnych, dodatkowych funkcji takich, jak informacje o filmie, ustawienia wyświetlania, opcje wyświetlania napisów, regulacji dźwięku i obrazu - wszystko w fabrycznym odtwarzaczu i w centrum zarządzania plikami Movie Poster. Oprogramowanie błyskawicznie wykrywa i skanuje podłączone dyski HDD, USB lub sieciowe i pobiera okładki oraz opisy filmów wraz z obsadą i ocenami. Interfejs automatycznie kategoryzuje filmy i seriale, łącząc je w razie potrzeby w serie, pozwala także na wygodne przeglądanie wszystkich zasobów.

Nową obudowę Egreat A8 Pro wyróżnia minimalistyczny, elegancki design oraz wysoka jakość wykonania. Jest cała z aluminium i posiada aktywne, inteligentne oraz bardzo ciche chłodzenie. Zapewnia ono właściwe odprowadzenie ciepła nawet z zamontowanym dyskiem HDD. Z przodu obudowy znajduje się duży, czytelny wyświetlacz LED, a na bocznej ściance znajdziemy kieszeń na dysk twardy 3,5" HDD. W zestawie znajduje się wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z możliwością programowania przycisków funkcyjnych. Możliwe jest również sterowanie z poziomu urządzeń mobilnych z systemem Android/iOS, poprzez aplikację CetusPlay. Na akcesoria składają się ponadto przewody HDMI oraz standardowy zasilacz. Dystrybutor do obsługi odtwarzacza zaleca zakupienie zewnętrznego kontrolera, np. myszy powietrznej AirMouse z czujnikiem żyroskopowym - to urządzenie wielkości pilota, którym wykonując ruchy w powietrzu sterujemy kursorem na ekranie telewizora. To wygodne rozwiązanie przy korzystaniu z programów multimedialnych lub przeglądarki.

Producent intensywnie rozwija linię produktów pod kątem pracy w popularnych instalacjach inteligentnego budynku lub instalacjach korporacyjnych. Dlatego Egreat A8 pro otrzymujmy więc z portem RS232 i wsparciem sterowania z poziomu systemu Control4.

Cena detaliczna Egreat A8 Pro wynosi 1050 zł brutto. Dostępny jest również model bez kieszeni na dysk HDD - Egreat A5 oraz wyższe modele z kieszenią, A10 i A11 z dodatkowym wyjściem HDMI audio. Istnieje możliwość zamówienia odtwarzacza z klawiaturą bezprzewodową typu AirMouse - Zidoo V5, Deluxe, MGP-811 lub RC11.