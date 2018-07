Ekrany dotykowe iiyama z ulepszonym systemem kontroli

Nowe modele zastąpiły 37 serię, która cieszyła się dużym zainteresowaniem w muzeach, kioskach informacyjnych, oraz sklepach na całym świecie. Co ważne, nowo zaprezentowane dotykowe urządzenia zapewniają pracę w trybie 24/7, oferują również funkcję orientacji poziomej, pionowej oraz face-up. Z kolei otwory do mocowania zostały zaprojektowane, by maksymalnie ułatwić ich montaż oraz bezproblemowe użytkowanie w kioskach, na specjalnie przystosowanych stołach oraz ścianach.

38 seria interaktywnych wyświetlaczy dostępna jest w rozmiarach 32, 43, 49, 55 oraz 65 cali. Dzięki szklanej, wzmacnianej powłoce o grubości od 3 do 5 mm urządzenia zostały dostosowane do pracy w najcięższych warunkach. By spełniały najwyższe standardy, poddawane są testom wytrzymałościowym takim jak zrzucenie piłki o ciężarze 0,5 kg z wysokości 1,3 metra. Pod względem konstrukcji, metalowa obudowa nie posiada ramek, dzięki czemu udało się osiągnąć efekt jednej, gładkiej tafli.

W porównaniu z 37 serią ekrany średniej wielkości urosły z 42 do 43 cali. Z kolei rozdzielczość modeli o przekątnej 49 oraz 55 cali (tak jak w przypadku 65-calowego ekranu) wynosi 4K. Natomiast urządzenia o przekątnych 32 oraz 43 cali nadal posiadają matryce Full HD. Nowa seria oferuje również ulepszony system kontroli, który jest szczególnie przydatny w przypadku wielkich sklepów oraz muzeów, które sterowane są z użyciem sieci - w standardzie otrzymują port RJ45 oraz RS-232C z funkcją komendy Get/Set.

Funkcje komendy Get/Set idealnie nadają się do użytku przez organizacje, które dysponują wieloma wyświetlaczami w różnych lokalizacjach. Pozwala im to na sterowanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca - dzięki zdalnemu dostępowi, możliwa jest zmiana ustawień, jak i jest sprawdzanie, czy wszystkie działają poprawnie.

Ekrany z serii 38 dostępne są już w Polsce - modele w rozmiarze 32 oraz 55 cali dostępne będą również w białej kolorystyce.