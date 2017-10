Electrolux PUREi9 – nowy porządek odkurzania!

Rewolucja w sprzątaniu

W 2001 roku Electrolux jako pierwszy wprowadził na rynek robota Trilobite - w pełni automatyczny odkurzacz, który samodzielnie poruszał się po mieszkaniu. Urządzenie wyprzedzało jednak swoją epokę. Przez kolejne lata skandynawski lider w produkcji odkurzaczy obserwował zmieniający się styl życia, analizował trendy, badał potrzeby konsumentów. Najnowszy PUREi9 narodził się z ponad 100-letniego doświadczenia, ekspertyz i pracy nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, by stworzyć robota odkurzającego trzeciej generacji.



Po pierwsze - Design

Coraz częściej przy zakupie sprzętu domowego zwracamy uwagę na design. Wzornictwo użytkowe to prostota, funkcjonalność, jakość i wygoda. Przedmioty mają ładnie wyglądać, ale też służyć ludziom i ułatwiać im życie. Właśnie dlatego nastała moda na geometryczne kształty w domu. Wyraziste trójkąty, kwadraty czy sześciany są podstawowymi wzorami używanymi podczas aranżacji wnętrz. Dotyczy to również sprzętu AGD, w tym najnowszego robota PUEREi9. Nowatorski, trójkątny kształt Trinity shape TM oraz szczotka PowerBrush mają przede wszystkim usprawnić jego pracę i zapewnić możliwość dotarcia do dotychczas trudno dostępnych miejsc: w narożniki, a nawet w wąskie szczeliny. Robot nie odbija się od ścian, docierając do wszystkich zakamarków.



Po drugie - Skanowanie

Konstruując najnowszego robota Electrolux stworzył i opatentował inteligentną technologię 3D Vision TM, która pozwala na dokładne przeanalizowanie w trzech wymiarach układu pomieszczenia i tworzenie cyfrowej mapy pozwalającej na omijanie delikatnych przeszkód, jak np. szklane stoliki i wysokich spadków podłoża. Ponadto precyzyjnie zaplanowana trasa uniemożliwi wielokrotne odkurzanie tego samego miejsca.

Dodatkowo system napędowy ClimbForceDrive pozwala na pokonywanie przeszkód o wysokości do 2,2 cm. Teraz wysokie dywany czy progi nie będą stanowiły żadnego problemu na drodze do zapewnienia czystej nawierzchni.

Jednak to nie koniec. Gdy akumulator jest bliski rozładowania, robot automatycznie wraca do stacji dokującej, a po zakończeniu ładowania wznawia pracę dokładnie w miejscu, w którym skończył sprzątanie. Ponadto robot wyposażony jest w duży pojemnik na kurz, który z łatwością można opróżnić.



Po trzecie - Nawigacja

Najnowsze technologie umożliwiają zdalne sterowanie coraz większą liczbą sprzętów domowych. Także robot trzeciej generacji PUREi9 utrzymuje łączność z aplikacją mobilną na smartfony. Pozwala ona na programowanie harmonogramu sprzątania oraz obsługiwanie urządzenia z dowolnego miejsca na świecie za pomocą jednego przycisku. Dzięki temu zawsze można wrócić do czystego, odkurzonego mieszkania, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na dowolnie wybrane aktywności.



Funkcje, które możemy znaleźć w nowym Purei9:

• Technologia 3D Vision

• Nawigacja z mapowaniem 3D

• Sterowanie za pomocą aplikacji w telefonie

• Trójkątna obudowa Trinity shape

• Szczotka PowerBrush

• Szczotka XXL: 21 cm

• System zasysania powietrza AirExtreme Technology

• Funkcja AutoPower

• ClimbForceDrive: 2.2 cm

• Wymienna bateria litowa TurboPower

• Filtr XXL

• Pojemnik na kurz XXL: 0,7l

• Tryb odkurzania punktowego

• Tryb eco

• Programowanie dzień/ noc

• Wyświetlacz LED



Cena: 3999 zł.