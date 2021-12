Elon Musk chce rzucić pracę

„Myślę o rzuceniu pracy i zostaniu pełnoetatowym influencerem" – napisał na Twitterze najbogatszy człowiek świata (według rankingu Bloomberga). Elon Musk twierdzi, że „byłoby miło mieć trochę więcej wolnego czasu, a nie tylko pracować dzień i noc, od momentu, kiedy budzę się do chwili, kiedy idę spać przez 7 dni w tygodniu".

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt