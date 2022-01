Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza hakerów do współpracy

Kontrolowany atak hakerski

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) udostępnia aplikacje, które hakerzy mogą wykorzystać, aby włamać się do satelity OPS-SAT. Wszystko to ma służyć zwiększeniu cyberbezpieczeństwa misji kosmicznych. Pomysły zhakowania satelity można zgłaszać do 18 lutego br.

Potencjalni włamywacze, którzy przedstawią wiarygodne propozycje, będą mieli sześć minut kontrolowanej komunikacji z OPS-SAT, żeby zademonstrować swój pomysł.

Ćwiczenia na żywym organizmie

Jak stwierdził Dave Evans, kierownik misji OPS-SAT, satelita jest idealną platformą, która posłuży etycznym hakerom do zademonstrowania swoich umiejętności w bezpiecznym, a jednocześnie odpowiednio realistycznym środowisku.

W OPS-SAT zainstalowano komputer pokładowy 10 razy mocniejszy niż w jakimkolwiek innym statku kosmicznym ESA.

Trzech hakerów-finalistów akcji weźmie udział w kwietniu w konferencji CYSAT w Paryżu, gdzie będą mogli na żywo zaprezentować swoje umiejętności. Agencja szuka pomysłów, które są z jednej strony kreatywne i mają realistyczny scenariusz ataku, z drugiej są wykonalne techniczne i mają walor edukacyjny.

Szczegóły na temat projektu ESA OPT-SAT znajdują się tutaj.

fot. PIRO4D – Pixabay