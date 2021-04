Europejska premiera konsoli Xbox

Odpowiedź Ameryki na japońskie cudo

Czternastego marca 2002 roku pojawiła się na Starym Kontynencie (w Stanach Zjednoczonych znacznie wcześniej, bo 15 listopada 2001 roku) konsola, która była odpowiedzią Microsoftu na PlayStation 2 Sony. Decyzja firmy z Redmond stanowiła próbę wejścia na dynamicznie rozwijający się rynek tego typu urządzeń do tej pory zdominowany przez urządzenia zaprojektowane i produkowane w Japonii. Specyfikacja techniczna Xboksa była – jak na owe czasy – przyzwoita. Warto wspomnieć, że to pierwsza konsola, w której standardowo montowano dysk twardy, stosowany m.in. do zapisów stanów gry.

Godny przeciwnik

O ile Xbox odniósł przyzwoity sukces komercyjny w USA i Europie (sprzedano w sumie ok. 28 mln. egzemplarzy tej konsoli), o tyle w Japonii przeszedł zupełnie bez echa i do dziś jego kolejne wersje są tam bardzo mało popularne. Xbox został też zdeklasowany przez PlayStation 2, które sprzedało się ponadpięciokrotnie lepiej. Tym niemniej Microsoft nie złożył broni – następca Xboksa, czyli Xbox 360 okazał się konsolą dużo bardziej dopracowaną od poprzednika i nawiązał bardzo wyrównaną walkę z PlayStation 3.

fot. domena publiczna