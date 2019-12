Europejski Trybunał Praw Człowieka prosi Polskę o wyjaśnienia

Rozwój nowych technologii przyczynia się do powstawania nowych narzędzi ułatwiających pracę służbą specjalnym. Problemem jest jednak pogodzenie możliwości technologicznych z zachowaniem poszanowania prywatności użytkowników, na co zwróciła uwagę Fundacja Panoptykon. Organizacja informuje na swojej stronie, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się dziś do polskiego rządu, by ten przedstawił wyjaśnienia dotyczące inwigilacji ze strony służb specjalnych. Jest to efekt skarg aktywistów Panoptykonu oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wysłanych w latach 2017–2018.

Panoptykon chciałby zweryfikować możliwość korzystania służb specjalnych z szerokich i pozbawionych jakiejkolwiek kontroli uprawnień. Działacze tej organizacji wskazują na to, że prawo nie daje dostępu do tak podstawowej informacji jak to, czy ktoś znajdował się na celowniku służb. Władze będę musiały złożyć wyjaśnienia dotyczące ewentualnych naruszeń prywatności oraz praw do skutecznego środka odwoławczego.

Fundacja wskazuje, że walka o zmiany w przepisach była prowadzona przez Trybunał Konstytucyjny już w 2014 roku, ale pomimo tego w 2016 roku uprawnienia służb zostały tylko zwiększone, bez stworzenia odpowiednich mechanizmów kontroli.

fot. Pixabay