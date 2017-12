FLIP 3 – telefon z klapką – od poniedziałku w Biedronce

myPhone FLIP 3 to prosty w obsłudze telefon klawiszowy z kultową klapką - idealne rozwiązanie dla wielbicieli klasyków i wygodnych, praktycznych urządzeń. Klapka telefonu zapewnia nie tylko ochronę ekranu, lecz też łatwość obsługi urządzenia. Dzięki niej, przez otwarcie/zamknięcie, możliwe jest bowiem odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych. Ekran 2.4" z obrazkowym menu jest czytelny i kolorowy, a klawisze duże i ergonomiczne, z funkcją szybkiego wybierania co znacznie usprawnia obsługę telefonu. Wyróżniający się jest też dodatkowy, niewielki ekran na obudowie, wyświetlający ikony notyfikacji informujące o przyjściu wiadomości sms, nieodebranym połączeniu oraz o statusie radia FM. Teraz wystarczy tylko jeden rzut oka na telefon, aby wiedzieć o najważniejszych sprawach.

myPhone FLIP 3 posiada aparat fotograficzny VGA (0,3 Mpx) i baterię o pojemności 900 mAh, która gwarantuje do 4,5 godzin ciągłych rozmów albo do 8 dni pracy w trybie czuwania. Wewnętrzną pamięć telefonu 32 MB można rozszerzyć o dodatkowe 16 GB, dzięki karcie microSD (do nabycia oddzielnie). Model ma również latarkę, przycisk SOS, moduł Bluetooth i radio FM oraz inne przydatne funkcjonalności takie jak: odtwarzacz audio, zegar, alarm, kalkulator, a także kalendarz i Dual SIM.

Telefon myPhone FLIP 3 został przebadany przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, która sprawdziła go pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi, parametrów technicznych i wytrzymałości.

myPhone FLIP 3 (cena 129 zł), będzie dostępny we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 11 do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów.