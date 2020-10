Facebook Dating trafił do Polski

W prawo, a może w lewo?

W Europie zadebiutowała nowa funkcja Facebook Dating. Jest to sprzężona z Facebookiem odpowiedź firmy na Tindera. Po kilkumiesięcznych testach w 20 państwach (głównie USA i krajach azjatyckich) narzędzie jest już dostępne także w Polsce.

Dating jest bezpośrednio zintegrowany z Facebookiem i nie wymaga tworzenia specjalnego konta. Logujemy się na platformie kontem z Facebooka, a po wyrażeniu zgody aplikacja sama tworzy na bazie naszego profilu zawierający tylko podstawowe informacje profil randkowy. Nie umożliwia on przy tym innym randkującym natychmiastowego znalezienia nas na Facebooku.

Ulepszenia względem konkurencji

Działanie jest niemal takie same jak w przypadku Tindera. Serwis po prostu wyświetla użytkownikowi kolejne osoby, a jeżeli obie strony dadzą sobie lajka, wtedy można przejść do zakładki z konwersacjami. Pewną przewagą Dating jest to, że na podstawie postów, które polubimy, proponuje nam od razu osoby o podobnych zainteresowaniach. Wartością dodaną w stosunku do Tindera i innych aplikacji randkowych (np. Badoo) ma być możliwość prowadzenia rozmów nie tylko tekstowych, ale też wideo.

Podejrzyj znajomych

Algorytmy sprawią ponadto, że narzędzie nie będzie wyświetlać nam osób, które mamy w gronie znajomych. Tych znajdziemy dopiero po włączeniu trybu „Secret Crush”, gdzie można wyrazić zainteresowanie osobami, z którymi mamy kontakt na Facebooku czy Instagramie. Możliwość randkowania pojawi się, jeżeli również druga osoba postanowi nas tam dodać.

Facebook Dating nie wymaga przy tym instalowania osobnej aplikacji. Moduł randkowy można znaleźć w menu głównym podstawowej aplikacji. Nasz profil nie wyświetli się innym użytkownikom do czasu jego aktywacji, nie musicie więc obawiać się o swoją prywatność.

fot. Facebook