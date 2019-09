Facebook chce stworzyć okulary AR we współpracy z Ray-Banem

CNBC donosi, że Facebook nawiązał współpracę z Ray-Banem, firmą specjalizującą się w produkcji okularów. Chcą wspólnie stworzyć inteligentne okulary rzeczywistości rozszerzonej, które mogłyby zastąpić smartfony. Ray-Ban raczej nie kojarzy się z elektroniką - firma ma zadbać o to, by okulary AR (Augmented Reality) były równie atrakcyjne wizualnie co klasyczne okulary.

Inteligentne okulary pozwolą kontrolować rzeczywistość rozszerzoną za pomocą głosu i czujniku ruchu. Mają one z powodzeniem zastąpić smartfony. Facebook ma nadzieję, że będzie to też kolejny krok w stronę produkcji urządzeń służących do komunikacji.

Na razie żadnej firmie nie udało się stworzyć naprawdę przełomowego i popularnego urządzenia tego typu. Google nie zraził się niepowodzeniem i próbuje stworzyć nową wersję swoich Google Glass, a ostatnio pojawiły się też doniesienia o produkcie tworzonym przez Apple'a.

Mimo posunięć konkurencji koncern Zuckerberga nie zamierza się spieszyć i daje sobie sporo czasu na jak najlepsze dopracowanie projektu. Premiery wersji konsumenckiej możemy spodziewać się między 2023 a 2025 rokiem.

fot. YouTube