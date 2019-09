Facebook chce ukryć liczbę polubień pod postami

Rywalizacja o lajki na takich platformach jak Instagram czy Facebook to dla wielu chleb powszedni. W planach firmy Zuckerberga jest jednak ukrycie wskaźnika popularności, co ma wpłynąć na zwiększenie aktywności użytkowników.

Firma testuje już zresztą takie rozwiązanie dla Instagrama, na którym w kilku krajach eksperymentalnie wprowadzono ograniczenie widoczności polubień. Wzbudziło to spore niezadowolenie wśród walczących o lajki influencerów.

Specjalistka inżynierii wstecznej i blogerka Jane Manchun Wong znalazła w apce Facebooka dla Androida fragment kodu, który jest odpowiedzialny za ukrycie liczby polubień. W eksperymentalnym rozwiązaniu zobaczymy więc jedynie kilka reakcji na dany post oraz informację, że ktoś ze znajomych zareagował na opublikowaną informację. Dokładny wskaźnik polubień będzie widoczny jedynie dla autora danego wpisu na Facebooku. Wciąż jednak będziemy mogli rozwinąć listę reakcji, aby zobaczyć, jak na dany post reagowali inni użytkownicy platformy.

Odkryte przez Wong zmiany zostały oficjalnie potwierdzone przez Facebooka. Przymiarki do testowania „bezlajkowych” postów ograniczą się na razie do niewielkiej grupy osób. Z czasem zasięg eksperymentu będzie zwiększany. Zależnie od jego wyników możemy spodziewać się rewolucji w walce o uzyskane polubienia. Póki co, Facebook nie podał dokładnych informacji co do zakresu badanej grupy ani nie opublikował wyniku testów prowadzonych na Instagramie. Facebook, zamiast zaniechać testów po sprzeciwie ze strony influencerów – rozszerza eksperyment na kolejne grupy. Może to więc wskazywać na ciekawe, a być może nawet pozytywne wyniki prowadzonych badań. Jak podaje BBC, Adam Mosseri, CEO Instagrama, zapytany o ukrycie lajków odparł, że miało ono na celu zmniejszyć presję na zdobywanie wirtualnej popularności przez użytkowników.

Według badań przeprowadzonych m.in. przez Królewskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (The Royal Society for Public Health) nieustanna walka o lajki oraz niewielkie zasięgi mniej popularnych użytkowników platform społecznościowych mogą prowadzić do obniżenia ich poczucia własnej wartości. A co za tym idzie – do rezygnacji z zamieszczania przez nich w sieci wartościowych treści. Jak łatwo zaobserwować, w konsekwencji tego na podium wspinają się niewiele wnoszące zdjęcia influencerów i nachalne lokowania produktu. Decyzja o ukryciu liczby polubień opierana jest więc m.in. na naukowych doniesieniach, według których walka o lajki negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne użytkowników mediów społecznościowych. Porównywanie się z innymi na podstawie osiąganych reakcji na posty może prowadzić do zaniżenia samooceny i rezygnacji z uzewnętrzniania się w internecie. Spada również liczba interakcji między użytkownikami - relacja zaczyna się i kończy na klikaniu przycisku „lubię to”. Ukrycie wskaźnika polubień może się więc przełożyć na ożywienie dyskusji prowadzonych pod publikowanymi materiałami.

Nie ma co się oszukiwać – lajki są swego rodzaju walutą internetową. Dla tych internautów, którzy opierają swoje przychody na reakcjach publiki, ukrycie liczby polubień może oznaczać koniec bajki. Nie wiadomo, czy eksperyment Facebooka przyniesie oczekiwane rezultaty. Póki co, pozostaje jedynie czekać na wprowadzenie zmian i dalej śledzić rozwój wydarzeń.

fot. Jane Manchun Wong @wongmjane (Twitter)