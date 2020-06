Facebook chce zintegrować swoje aplikacje

Odbierz wiadomość na Instagramie.

Dzięki nowej funkcji możliwe będzie przeglądanie wiadomości otrzymanych w Messengerze w innych aplikacjach rodziny Facebooka. Obecnie prowadzone są testy integracji Messengera z Instagramem DM. Nowa funkcja ma być promowana hasłem „Get Messenger on Instagram".

Firma potwierdziła testy w opublikowanym tweecie. Nowa funkcja nie jest jednak jeszcze gotowa do użytku publicznego. Opcja jest na wczesnym etapie testów, prowadzonych w obrębie firmy.

Wszystko to stanowi część szerszego planu – firma chce zapewnić pełną funkcjonalność przesyłania wiadomości między aplikacjami Facebooka, czyli WhatsAppem, Messengerem i Instagramem. Kiedy to się uda, użytkownicy będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości z dowolnej aplikacji Facebooka.

Ma być łatwiej

To ważne przedsięwzięcie dla firmy, ale również duże udogodnienie dla użytkowników. Za każdym razem, gdy otrzymają wiadomość wysłaną z Messengera, będzie ona dostępna także w dwóch pozostałych aplikacjach. Użytkownicy liczą na to, że usługa ta będzie wprowadzona również w pozostałych programach tej rodziny. Firma na razie nie odniosła się do tych sugestii. Jedynie potwierdza prowadzenie testów integracji.

To nie koniec nowości

Zajmująca się konsultacjami marketingowymi firma FDT udostępniła screen, na którym widać nową, testowaną obecnie naklejkę „Plans". Ma ona umożliwić planowanie spotkań online i bezpośrednie przejście do Pokojów Facebooka.

Gdy użytkownik doda tę naklejkę, będzie mógł ustawić datę oraz szczegóły spotkania. Informacje te będą widoczne dla osób przeglądających jego relacje na Instagramie. W ten sposób będą one mogły dołączyć do planowanego spotkania online i zobaczyć, kto jeszcze wykazał zainteresowanie rozmową.

Nowa opcja będzie przydatna nie tylko do podtrzymywania kontaktów towarzyskich, ale także do promocji różnego rodzaju spotkań online. Na razie nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, jednak podejrzewa się, że zostanie ona wprowadzona w Stanach Zjednoczonych.

fot. Kropekk_pl – Pixabay