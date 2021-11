Facebook dla najmłodszych?

Gigant poszerza bazę użytkowników

Dokumenty wewnętrzne, do których dotarli dziennikarze Nbcnews.com pokazują, że gigant zatrudnia pracowników do tworzenia produktów skierowanych do dzieci w wieku od 6 lat.

W komunikacie w wewnętrznym blogu, opublikowanym 9 kwietnia br., pracownik Facebooka napisał, że uruchomienie nowych stanowisk pracy ma związek z rozszerzaniem oferty produktów przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Kolorowe diagramy ilustrują proponowane nowe grupy docelowe: dzieci (6–9 lat) i nastolatki (10 do 12 lat) – wraz z istniejącymi docelowymi grupami nastolatków w wieku od 13 do 15 lat, późnymi nastolatkami (16–17 lat) i dorosłymi.

„Inwestujemy w młode osoby i dlatego utworzyliśmy wirtualny zespół, którego celem jest zapewnienie im na platformie bezpieczniejszych doświadczeń, które poprawiają ich samopoczucie – napisał autor postu w blogu.

Przypomnijmy, że firma jest powszechnie krytykowana za starania przyciągnięcia do serwisu coraz młodszych użytkowników.

fot. Mirko Sajkov – Pixabay