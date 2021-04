Facebook ogłosił, że korzysta już tylko z energii odnawialnej

Mniejsza emisja CO2

Facebook ogłosił, że do końca 2020 roku udało mu się osiągnąć ważny, proekologiczny cel. Po zainwestowaniu kilku miliardów dolarów w nowe kontrakty energetyczne, platforma wreszcie może nazywać się firmą korzystającą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

To tylko pierwszy krok większej inicjatywy proekologicznej. Firma musi teraz spełnić także postanowienia szczytu klimatycznego ONZ. Zakładają one, że ludzkość uniknie najgorszych efektów globalnego ocieplenia, jeżeli do 2030 roku uda się osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla. Redukcja własnego śladu węglowego to cel spółki na kolejne lata.

Ekologiczny krok naprzód

Facebook pochwalił się też, że już teraz udało się ograniczyć redukcję gazów cieplarnianych o 94%. Jest to wartość o 75% przekraczająca założony zgodnie z planem cel. Stało się to dzięki kontraktowi zapewniającemu serwisowi 6 GW mocy pochodzącej ze źródeł wiatrowych oraz słonecznych.

Na ten cel spółka wydała już 8 miliardów dolarów. Jedną z ostatnich inwestycji jest kontrakt na dostawę energii wiatrowej w Indiach. Obecnie Facebook rozwija jeszcze 63 inne projekty o podobnym charakterze. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na energię, w kolejnych latach firma będzie musiała podpisać kolejne kontrakty na jej dostawę.

fot. Pixabay