Facebook podejrzewany o zaniedbania w Australii

Mark Zuckerberg może zostać wkrótce wezwany do stawienia się przed australijskim parlamentem, aby wyjaśnić zaniedbania firmy, która zdaniem polityków zawiodła podczas ostatnich wyborów w Australii. Zdaniem radnych koncern nie zdołał powstrzymać fali dezinformacji, szerzących się w tamtym czasie.

Senat wszczął w tym tygodniu dochodzenie mające ustalić, dlaczego media społecznościowe były w tej sytuacji bierne. Sprawa dotyczy nie tylko samego koncernu, ale przede wszystkim grupy hakerów z Izraela, która miała dostać się do 21 reprezentujących skrajne poglądy stron na Facebooku i wykorzystać je do oczerniania m.in. muzułmanów.

- Poproszę specjalną specjalną o zaproszenie Marka Zuckerberga wraz z kadrą kierowniczą Facebooka do złożenia zeznań - zapowiedział Mehreen Faruqi, senator wywodzący się z partii zielonych podczas spotkania z dziennikiem The Guardian. To jeden z polityków, którzy mieli ucierpieć na kampanii dezinformacyjnej.

Kwestia stawienia się Marka Zuckerberga przed australijskim parlamentem można jednak budzić wątpliwości. Szef Facebooka nie brał bowiem do tej pory udziału w podobnych śledztwach, wyłączając wystąpienie przed kongresem USA, którego jest jednak obywatelem.

Sama obecność CEO portalu nie wpłynie jednak na przebieg śledztwa, podczas którego komisja będzie analizować wpływ tego typu serwisów na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i zgodność tych działań z australijskim prawem. Raport w wnioskami ze śledztwa ma być gotowy do maja 2022 roku.

