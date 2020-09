Facebook pomoże chronić prawa autorskie

Stop plagiatom

Facebook udostępnił właśnie wąskiemu gronu użytkowników narzędzie Rights Manager. Jest to nowy moduł, który ma ułatwić śledzenie pochodzenia fotografii umieszczanych w serwisie społecznościowym. Naruszenia praw autorskich należą w portalu do bardzo częstych zjawisk.

Zastrzeż zdjęcia

Na razie z Rights Managera korzysta jedynie wąskie grono wybranych partnerów Facebooka. Narzędzie pozwoli zgłosić naruszające prawa autorskie zdjęcia i zażądać, by zostały usunięte. Będzie też monitorować dodawane zdjęcia automatycznie. Po zamieszczeniu w serwisie fotografii można ponadto dodać do bazy danych plik CSV, zawierający metadane obrazu. W takiej sytuacji zdjęcie będzie blokowane już podczas próby publikacji przez innego użytkownika.

Nie wiemy jeszcze, kiedy Rights Manager zostanie oddany do dyspozycji wszystkim użytkownikom Facebooka. Już teraz pojawiają się jednak pierwsze obawy dotyczące m.in. memów. Są to obrazy z definicji stworzone do powielania, a ewentualne umieszczenie ich w bazie może mocno to utrudnić.

Nowa funkcja najprawdopodobniej pojawi się nie tylko w Facebooku, ale trafi także do Instagrama.

fot. Facebook