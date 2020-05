Facebook pracuje nad nową naklejką

Szybciej wyślesz wiadomość.

W związku z panującą sytuacją wysyłamy coraz więcej wiadomości. Facebook szuka nowych sposobów na to, aby umożliwić użytkownikom swoich aplikacji szybką reakcję. Na przykład na Instagramie trwają testy nowej naklejki „DM Me" (Napisz do mnie). Dzięki niej osoby, które oglądają relacje (InstaStories), mogą od razu wysłać prywatną wiadomość do autora, klikając bezpośrednio naklejkę.

Podobne testy prowadzone są także w portalu Facebook. Tam ma się pojawić naklejka „Hit Me Up" (Skontaktuj się ze mną), którą także wystarczy kliknąć, by wysłać wiadomość do autora relacji.

Rośnie popularność komunikatorów

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Facebook odnotował ponad 50-procentowy wzrost wykorzystania Messengera i WhatsAppa. Jest to spowodowane pandemią koronawirusa i społeczną kwarantanną. Nie są możliwe spotkania w realu, dlatego coraz częściej szukamy kontaktu przez internet.

Dzięki naklejkom zachęcającym do wysłania wiadomości można znaleźć osoby, które czują się osamotnione, ale nie miały wcześniej odwagi napisać. Może to być także nowe narzędzie dla firm, które w ten sposób zaproszą potencjalnych klientów do kontaktu.

Naklejki mają też wady

Oczywiście do rozmowy mogą się poczuć zachęcone nie tylko osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji lub mają podobne zainteresowania. Naklejki spowodują zapewne, że będziemy otrzymywać wiadomości od ludzi, z którymi nie chcielibyśmy nawiązać kontaktu. Można jednak sobie z tym poradzić, ograniczając widoczność relacji tylko dla wybranych użytkowników.

Prawdopodobnie nowe funkcje będą już wkrótce dostępne dla użytkowników Instagrama i Facebooka. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

fot. LoboStudioHamburg – Pixabay