Facebook przeciwko aplikacji do rozpoznawania twarzy

Aplikacja do rozpoznawania twarzy Clearview AI może zidentyfikować osobę, porównując jej zdjęcie z bazą danych trzech miliardów zdjęć z internetu (głównie z platform społecznościowych). Dokładność wyników sięga 99,6%. Z punktu widzenia użytkownika aplikacji jej działanie jest proste i skutecznie. Wystarczy wgrać do oprogramowania zdjęcie dowolnej osoby, a aplikacja pokaże jej fotografie zamieszczone w internecie wraz z linkami do ich oryginałów.

Clearview AI narusza politykę prywatności

Według rzecznika Twittera Clearview AI wykonała do tej pory ponad trzy miliardy zdjęć z różnych sieci społecznościowych, w tym Facebooka i Twittera. Zostały one wykorzystane przez FBI, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ponad 600 innych organów ścigania na całym świecie do identyfikacji podejrzanych.

Największe serwisy społecznościowe – YouTube, Twitter i LinkedIn – a także serwis płatniczy Venmo napisały listy protestacyjne przeciwko działaniom firmy Clearview. Chcą w ten sposób powstrzymać amerykański startup przed wykorzystywaniem zdjęć użytkowników ich platform.

Do grupy protestujących dołączył właśnie Facebook, który w ostrych słowach oświadczył, że gromadzenie zdjęć użytkowników serwisu i ich wykorzystywanie narusza politykę prywatności firmy. Podobny list wysłali do nowojorskiego startupu przedstawiciele platformy YouTube, którzy oświadczyli, że warunki korzystania z tego serwisu nie zezwalają na gromadzenie danych w celu identyfikacji osoby. Ponieważ Clearview publicznie przyznał się do takich praktyk, Google (jako właściciel YouTube'a) musiał zażądać od firmy zaprzestania działalności.

To tylko wyszukiwarka...

W odpowiedzi na wszystkie listy i krytykę Hoan Ton-That, CEO Clearview, powiedział telewizji CBS, że oprogramowanie Clearview AI zostało opracowane w taki sposób, że pobiera tylko informacje publicznie dostępne, a następnie indeksuje je w celu dalszego wykorzystania. A działalność ta nie jest niezgodna z amerykańskim prawem. Hoan poprosił oskarżycieli o trochę więcej zaufania, zwracając uwagę na fakt, że tego rodzaju technologie są wykorzystywane przez organy ścigania wyłącznie do identyfikacji przestępców.

W kolejnym zaskakującym oświadczeniu Tor Ekeland, adwokat Clearview AI, stwierdził, że mechanizm wykorzystywany przez aplikację jest podobny do sposobu działania wyszukiwarki Google.

Protestują też politycy

Mimo prób marginalizowania odpowiedzialności amerykańskiej firmy sprawa wydaje się bardzo poważna. „New York Times" po przeprowadzeniu dziennikarskiego śledztwa stwierdził, że Clearview AI zawiera również funkcje, które pozwalają użytkownikom za pomocą okularów rozszerzonej rzeczywistości dopasować obraz każdego, kogo spotkają, do jego nazwiska i adresu.

Przeciwko praktykom startupu z Nowego Jorku protestują też amerykańscy senatorzy. Ron Wyden stwierdził, że działania Clearview są niepokojące, a wszyscy użytkownicy Twittera powinni być świadomi, że ich zdjęcia są wykorzystywane w dyskretny sposób.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu stosowania oprogramowania do rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych. Według agencji Reuters zakaz miałby obowiązywać co najmniej pięć lat i dałby władzom wystarczająco dużo czasu na opracowanie planu, który zapobiegałby nadużywaniu tej technologii.

