Facebook pyta o ekstremistów

Może chcesz odejść?

Część użytkowników aplikacji Facebooka w Stanach Zjednoczonych otrzymuje wiadomość zawierającą pytanie: „Czy obawiasz się, że ktoś, kogo znasz, staje się ekstremistą?" („Are you concerned that someone you know is becoming an extremist?") – informuje stacja CNN. Wraz z komunikatem pojawia się propozycja odwiedzenia strony pomocy.

Naprawdę pytamy

Zrzuty ekranu pokazujące komunikat pojawiły się m.in. na platformie Twitter. Andy Stone, rzecznik Facebooka, powiedział dziennikarzom CNN, że portal rzeczywiście zadaje pytania o możliwość zetknięcia się z osobami o skrajnych poglądach jest to część programu zwalczania treści ekstremistycznych w sieci społecznościowej.

Facebook is now signposting help if you think a friend is becoming an extremist



h/t @disclosetv pic.twitter.com/7L5B0UORzj — Matt Navarra (@MattNavarra) July 1, 2021



Stone dodał, że użytkownikom udzielającym na zadane pytanie odpowiedzi „tak" wskazywane grupy wsparcia takie jak Life After Hate, która pomaga zerwać kontakt z ruchami, organizacjami bądź osobami głoszącymi skrajne poglądy.

Nie wiadomo, w jaki sposób Facebook ustala kryteria, według których ci, a nie inni użytkownicy są pytani o możliwość utrzymywania kontaktu z kimkolwiek zaliczonym do grona ekstremistów.

fot. Fajrul Falah – Pixabay