Facebook ujawni, skąd ma dane o użytkownikach

Facebook dysponuje nie tylko danymi bezpośrednio przekazywanymi mu przez użytkowników portalu. Pozyskuje też informacje o nich z witryn i aplikacji zewnętrznych, śledząc ich aktywność także poza portalem. Służy to przede wszystkich sprofilowaniu ich w celu wyświetlania dopasowanych reklam.

Niedługo właściciele profili facebookowych będą mogli przejrzeć historię takiego gromadzenia dotyczących ich danych. Dowiedzą się, skąd one pochodzą, będą mogli usunąć je z serwerów Facebooka, a także wyrazić sprzeciw wobec dalszych tego typu praktyk.

Aktywność poza Facebookiem

Na stronie Facebooka pojawiła się nowa sekcja dotycząca „Aktywności poza Facebookiem" – jak nazwał ją gigant internetowy. To tam będzie można przejrzeć historię swojej aktywności w innych aplikacjach i witrynach, za pośrednictwem których pozyskał on informacje. Nowe uprawnienia użytkowników mogą wpłynąć na opcje wyświetlania im reklam pewnych produktów i usług, mimo to jednak firma zdecydowała się na przekazanie zainteresowanym kontroli nad ich danymi.

Na początku możliwość przeglądania tej wędrówki danych wprowadzana jest w Irlandii, Korei Południowej i Hiszpanii, w kolejnych miesiącach ma być udostępniona także użytkownikom w innych krajach.

W stronę większej przejrzystości

Facebook w ostatnich latach był wielokrotnie poddawany krytyce i kontroli w związku z nieuprawnionym przekazywaniem i pozyskiwaniem danych osób prowadzących profile w portalu, dlatego zdecydował się na wprowadzenie większej przejrzystości w tym obszarze.

Jak podaje Thurrott.com, Facebook po interwencji użytkownika nie usunie jednak zebranych informacji na temat jego aktywności na innych stronach, ale zlikwiduje połączenie pomiędzy tymi danymi a danymi osobowymi na Facebooku. To spowoduje natychmiastowe wylogowanie z dowolnej strony internetowej lub aplikacji, do której użytkownik logował się za pomocą loginu z Facebooka.

Facebook twierdzi, że przy opracowywaniu funkcji współpracował ze specjalistami do spraw prywatności.

fot. BB/facebook.com