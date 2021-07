Facebook utrudni personalizowanie reklam przeznaczonych dla nastolatków

Mniej dokładne reklamy

Facebook nie pozwoli reklamodawcom na personalizowanie ofert, które trafiają do użytkowników mających mniej niż18 lat, na bazie analizy aktywności młodych ludzi na innych stronach. Reklamy będą mogły być dostosowane tylko ze względu na wiek, płeć i lokalizację. Nowa reguła dotyczy Facebooka, Messengera i Instagrama.

Chronić młodych ludzi?

To nie jedyny krok, który podejmuje Facebook w celu „pomocy młodym użytkownikom". Zakładane na Instagramie konto osoby młodszej niż 16- letnia będzie od teraz domyślnie prywatne (choć można zmienić to w ustawieniach), tak, by zapobiegać niechcianym kontaktom z dorosłymi osobami.

Jaka jest prawdziwa motywacja Facebooka? Prawdopodobnie firma chce poprawić swój wizerunek po niedawnej krytyce jej planów dotyczących otworzenia specjalnej wersji Instagrama dla osób w wieku poniżej 13 lat. Pomysł spotkał się z ostrą i jednoznacznie negatywną reakcją m.in. prawników i psychologów: krytycy wskazują, że według badań naukowych wczesne korzystanie z mediów społecznościowych wywiera negatywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

