Facebook walczy z hakerami prześladującymi Ujgurów

Kwestia pochodzenia

Facebook poinformował wczoraj, że udało się zablokować działalność grupy hakerskiej znanej pod nazwą Earty Empusa. Zatrudnione najprawdopodobniej przez rząd w Pekinie ugrupowanie miało prowadzić w serwisie akcję przeciw Ujgurom, zamieszkującym poza terytorium Chin. Nie do końca wiadomo, co miała ona na celu.

Ujgurzy to mniejszość etniczna wywodząca się od ludów tureckich, najczęściej wyznania islamskiego, która mieszka głównie w autonomicznym rejonie Xinjiang. Jednocześnie zamieszkują też można w Kazachstanie, Turcji, Syrii czy Australii. Społeczność liczy sobie nieco ponad 10 milionów osób.

Odwet za prawdę

Hakerzy działający za pośrednictwem Facebooka mieli korzystać z fikcyjnych kont udających dziennikarzy oraz aktywistów, działających na rzecz praw człowieka i rozsyłać prześladowanej na terenie kontynentalnych Chin społeczności linki do stron udających oficjalne kanały różnych kampanii społecznych. Tak naprawdę były to odnośniki do szkodliwego oprogramowania.

Facebook nie oskarżył wprost chińskich władz o zarządzenie całej operacji, ale zapewnił, że wyglądała ona na odgórnie zorganizowaną kampanię. Zwłaszcza, że ludność ta (delikatnie rzecz ujmując) nie cieszy się zbyt dużą przychylnością Pekinu ze względu na różnice kulturowe i ogólny brak poparcia dla polityki obecnego rządu. Aktywność hakerów może stanowić odwet za ostatnie opinie władz m.in. Holandii oraz Kanady, które wprost oskarżają Chiny o popełnienie ludobójstwa wobec Ujgurów.

fot. Wikipedia, Colegota (Ujgurzy zamieszkujący regon Xinjiang)