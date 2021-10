Facebook wprowadza czaty grupowe między swoimi aplikacjami

Nowe motto: lepsza współpraca

Aktualizacja ogłoszona wczoraj (30.09) w firmowym blogu to spory krok naprzód w realizacji planu giganta dotyczącego jak najlepszej współpracy jego aplikacji.

Co zrobić, aby móc korzystać z komunikacji między aplikacjami? Przede wszystkim trzeba wyrazić na to zgodę. Z informacji podawanych przez Facebooka wynika, że „ponad 70% kwalifikujących się osób na Instagramie zaktualizowało się do nowego środowiska Messengera". Firma wprowadziła też inne nowe funkcje, w tym m.in. wskaźniki pisania grupowego na Messengerze, dzięki którym użytkownicy będą mogli zobaczyć, kiedy wiele osób pisze wiadomość. Z kolei funkcja Oglądaj razem na Facebooku pozwoli na oglądanie wspólnie ze znajomymi filmów udostępnionych na Instagramie.

fot. Facebook