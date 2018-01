Fałszywa aplikacja UBER wykrada dane

Co ciekawe, wirus nie kryje się pod żadną aplikacją dostępną w Sklepie Play, a w programach, których pobieranie rozpoczyna się po kliknięciu w baner reklamowy-pułapkę lub poprzez zewnętrzne serwisy. Niebezpieczna aplikacja posiada interfejs podobny do oryginalnego Ubera i od razu po uruchomieniu wymaga zalogowania się do systemu.

Jeśli użytkownik da się podpuścić, jego dane trafią do bazy wirusa i zostaną przekazane osobom trzecim. Co gorsza, ofiara może nie zdawać sobie z tego sprawy, ponieważ po "zalogowaniu" jest ona przekierowywana do prawdziwej aplikacji.



Co zrobić żeby nie paść ofiarą hakerów? Przede wszystkim, należy unikać pobierania jakichkolwiek aplikacji spoza Sklepu Play. Baza Google nie jest może perfekcyjna pod względem bezpieczeństwa, jednak zdecydowana większość pozycji jest sprawdzona i bezpieczna, a firma z Mountain View dokłada wszelkich starań, aby sytuacja systematycznie się poprawiała.