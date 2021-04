Fałszywy Netflix przedostał się do sklepu Google Play

Szpieg przebrany za Netfliksa

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa z organizacji Check Point Research ostrzegają użytkowników przed groźną aplikacją udającą Netfliksa, która przedostała się do sklepu Google Play. Oprogramowanie nazywa się FlixOnline i udaje klienta Netfliksa, ale zamiast oferować usługi streamingowe rozsyła za pośrednictwem WhatsAppa odsyłacze do witryn próbujących przechwycić dane użytkownika.

Program jest na tyle rozwinięty, że potrafi automatycznie oznaczać wiadomości od innych jako odczytane i samodzielnie wysyłać odpowiedzi na nie. Skala ataku nie jest jeszcze znana, ale według specjalistów fałszywego Netfliksa zdążyło pobrać zaledwie 500 osób. Moderatorzy sklepu po ujawnieniu sprawy zareagowali na zagrożenie i usunęli aplikację.

Ciche działania

Największe wątpliwości budzi jednak to, jak łatwo FlixOnline przedostał się przez systemy weryfikacji. Do usunięcia aplikacji doprowadziła dopiero interwencja ekspertów, którzy ujawnili, że FlixOnline znajdował się w sklepie co najmniej od 2 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że wirus nie atakuje bezpośrednio osoby która go pobrała, ciężko na razie oszacować, jakie szkody wywołał. Badacze podejrzewają jednak, że na platformie Google Play czai się cała masa podobnych fałszywek.

fot. Pixabay