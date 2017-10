Far Cry 5 – nowy zwiastun z gry

W dniu swojej premiery, Far Cry 5 umożliwi swoim nabywcom prowadzenie rozgrwyki online w trybie współpracy z drugim graczem. Twórcy gry postarali się, aby kooperacja była możliwa podczas kampanii fabularnej. W trakcie wspólnego zwiedzania stanu Montana, gracze będą mogli zbierać i wykorzystywać swój własny ekwipunek (każdy z osobna). Postęp fabularny w grze będzie jednak zapisywany tylko przez gracza hostującego rozgrywkę.

Osoba będąca gospodarzem gry nadal będzie mogła korzystać z systemu „Guns For Hire" (najemników do wynajęcia) lub „Fangs for Hire" (kłów do wynajęcia) by urozmaicić sobie zabawę. Musi jednak pamiętać, że Far Cry 5 będzie oferować tylko dwa sloty na dodatkowych pomocników, a grając w kooperacji jeden z nich będzie już wykorzystywany.

Gra Far Cry 5 zadebiutuje 27 lutego 2018 roku w polskiej wersji językowej (napisy) na PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach PC.