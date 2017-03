Ferguson i300 – radio internetowe z bogatym wyposażeniem

Ferguson i300 wyróżnia się zwartym i ciekawym wzornictwem oraz oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnej i jasnej, tak by słuchacz mógł dobrać odbiornik odpowiedni do swojego wnętrza. Duży, kolorowy wyświetlacz pełni wiele funkcji i klarownie przedstawia tryby działania oraz dostępne opcje odbiornika.

Ferguson i300 posiada wysokiej jakości, mocne, stereofoniczne głośniki z bass reflexem. Oferują one dobry, nieprzesadzony bas oraz zadowalającą barwę wydawanego dźwięku.

Ferguson i300 to urządzenie na wskroś internetowe. To doskonały odbiornik z listą ok. 16 tysięcy internetowych stacji radiowych (ich lista wciąż rośnie wraz z każą aktualizacją oprogramowania odbiornika, która odbywa się przez internet - tzw. aktualizacje OTA). Dodatkowo możliwy jest streaming dźwięku wprost z serwerów DLNA, przesyłanie dźwięku z urządzeń mobilnych do odbiornika via protokół Bluetooth.

Możliwości i funkcje :

Tuner DAB, DAB+ i FM z RDS

Łatwy dostęp do ponad 16 tys. stacji internetowych

Radio internetowe z łącznością Wi-Fi

Aplikacja mobilna dla wygodnego sterowania

Bezprzewodowe przesyłanie plików audio DLNA z PC lub Maca

Przesyłanie dźwięku przez Bluetooth

Duży kolorowy wyświetlacz LCD

Intuicyjne sterowanie

Funkcja cyfrowego budzika z funkcjami sleep i snooze

Stacja pogodowa - prognoza dla 5000 miast

60-watowy wzmacniacz

Dwa 2,5-calowe głośniki o wysokiej dynamice

Wejście AUX IN

Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Odbiornik można obsługiwać za pomocą dołączonego pilota albo specjalnej aplikacji mobilnej dostępnej dla iOS i Androida. Aplikacja daje dostęp do wszystkich funkcji odbiornika, pozwala także na sterowanie kilkoma urządzeniami w sieci wewnętrznej jednocześnie. Z ciekawych funkcji aplikacji warto też wspomnieć o możliwości przesyłania swojego głosu wprost do odbiornika.