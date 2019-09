Fifa 20 zadebiutuje w przyszłym tygodniu

Główną nowością w Fifie 20 jest tryb Volta, nawiązujący do porzuconej parę lat temu przez producenta serii Fifa Street. Oprócz wiernego oddania atmosfery prawdziwych imprez piłkarskich, wydawca gry - firma Electronic Arts (EA) - pozwolił też spróbować swoich sił na pomniejszonym, asfaltowym boisku w wariantach 3 na 3, 4 na 4 i 5 na 5. W trybie tym możemy dołączyć do swojej drużyny największe gwiazdy ze świata piłki nożnej. Twórcy przygotowali też kampanię fabularną poświęconą tej wariacji oraz tryb wzorowany na FUT (Fifa Ultimate Team), czyli wariant łączący piłkę nożną z karcianką.

EA udoskonalił również inne tryby gry. Deweloperzy zdecydowali się w tej edycji na przebudowanie systemu piłkarskiej inteligencji, który poprawił i mocniej zróżnicował zachowania zawodników. Do gry trafił też ulepszony system strzałów.

W ramach przedsprzedaży producent oferuje bonusy do trybu FUT: trzy złote paczki rzadkich kart (po jednej przez trzy tygodnie), możliwość zakontraktowania zawodnika o statusie ikony oraz dodatkowe stroje dla zawodników. Oprócz podstawowego wydania do sprzedaży trafi też Edycja Mistrzowska oraz Ultimate, oferujące dostęp do gry przed premierą (od 24 września br.) oraz dodatkowe paczki kart do trybu FUT. Produkcja będzie dostępna dla PC-tów, PS4, Xboksa One oraz Switcha. Sprzedaż ruszy już 27 września br.



fot. Electronic Arts