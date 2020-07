Firefox 78: odśwież, zamiast usuwać

Fundacja Mozilla opublikowała kolejną, 78. wersję przeglądarki Firefox.

Użytkownicy browsera nie zauważą wielu nowych funkcji. Do dyspozycji oddano im dwa usprawnienia.

Raporty i lifting

Nowością w Firefoksie jest Panel ochrony, który prezentuje raporty dotyczące ochrony przed śledzeniem i wycieków danych użytkownika oraz zawiera narzędzie do zarządzania hasłami. Panel wywołuje się z poziomu głównego menu (lub po wpisaniu w pasku adresu frazy about:protections). W wyświetlonym pulpicie nawigacyjnym można sprawdzić liczbę zablokowanych prób śledzenia aktywności internauty albo upewnić się, czy któreś z zapamiętanych przez Firefoksa haseł nie trafiło do bazy wykradzionych danych logowania.

Programiści Mozilli dodali także do przeglądarki funkcję odświeżania. Wiele osób korzystających z Firefoksa przeinstalowywało go, gdy pojawiały się problemy z działaniem browsera. Obecnie po uruchomieniu programu odpowiedzialnego za usunięcie przeglądarki z systemu można użyć przycisku Odśwież program Firefox. Zostaną wówczas usunięte dodatki zapisywane w folderze profilu użytkownika (np. dodane wyszukiwarki, rozszerzenia i motywy). Firefox utworzy nowy profil i przeniesie do niego informacje takie jak zakładki, historia przeglądania i pobierania, hasła, ciasteczka oraz dane formularzy.

Funkcję odświeżenia można także wywołać bez uruchamiania programu odinstalowującego przeglądarkę. Należy w tym celu wpisać w pasku adresu frazę about:support i kliknąć przycisk Odśwież program Firefox wyświetlony w prawym górnym rogu okna.

Pożegnanie ze starociami

Nowe wydanie browsera jest zarazem ostatnią edycją głównej gałęzi programu dla starszych wersji systemów macOS: 10.9, 10.10 i 10.11. Osoby korzystające z tych edycji przez najbliższy rok będą objęte programem ochrony ESR (Extended Support Release). Oznacza to, że będą mogły zainstalować kolejne wydania Firefoksa należące do linii 78.x (gałąź 79.x będzie już dla nich niedostępna).

Mozilla ostatecznie kończy też obsługiwać strony, z którymi Firefox łączy się, wykorzystując protokół TLS w wersji 1.0 lub 1.1. Obecnie próba nawiązania połączenia ze stroną, która nie obsługuje TLS w wersji 1.2, będzie skutkować wyświetleniem komunikatu o błędzie. Początkowo zmianę taką wprowadzono już w marcu br. (wraz z wydaniem Firefoksa 74), jednak zespół odpowiedzialny za przeglądarkę włączył ponownie obsługę TLS 1.0/1.1.

fot. Mozilla