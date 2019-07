Firefox poinformuje o wykradzionych hasłach

Według informacji serwisu TechDow, 70. wydanie Firefoksa będzie sprawdzać, czy zapamiętane dane logowania nie pojawiły się w bazach zawierających listy wykradzionych loginów i haseł. Jeśli tak się stanie, przy niepewnym koncie pojawi się ikona wykrzyknika oraz informacja „Hasło wyciekło lub zostało wykradzione od czasu ostatniej aktualizacji danych logowania" oraz zalecenie, aby je zmienić.

O nowej funkcji zabezpieczającej użytkowników Firefoksa wspomniano w portalu Bugzilla w wątkach „Add breach indicators to saved logins" i „Only show breach indicators on logins for sites where the breach included passwords".

Mozilla współpracowała już wcześniej z prowadzonym przez Troya Hunta serwisem Have I Been Pwned. Zgromadzono w nim informacje o kontach, których dane logowania wyciekły. Twórcy przeglądarki przygotowali również własną wersję tej usługi (Firefox Monitor). Z obydwu baz wykradzionych haseł korzystają już menedżery działające jako zewnętrzne dodatki do Firefoksa.

fot. Mozilla