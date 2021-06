Firmy z tzw. Silicon Six oskarżone o zawyżanie deklaracji podatkowych

Prawda jest inna...

Z raportu Fair Tax Foundation wynika, że największe firmy oszukiwały na podatkach. Analitycy przyjrzeli się kwotom, jakie zapłaciły przedsiębiorstwa z branży technologicznej. Ich zdaniem sześć największych koncernów z Doliny Krzemowej miało w ostatniej dekadzie (lata 2011–2020) uiścić kwotę mniejszą łącznie o 100 miliardów dolarów, niż dane przedstawione w rozliczeniach. Na liście wyróżniono spółki Amazon, Facebook, Alphabet, Netflix, Apple oraz Microsoft. Firmy zawyżały podawane kwoty aby sprawić wrażenie, że dorzucają do budżetu więcej, niż w rzeczywistości.

Czemu miałoby to służyć? Datę publikacji raportu łatwo powiązać z nadchodzącym szczytem G7 w Wielkiej Brytanii. Jednym z tematów, jakie mogą na nim poruszyć światowi przywódcy, jest wprowadzenie nowego podatku technologicznego. Raport Fair Tax Foundation może stanowić ważny argument w tej sprawie.

Prawda prawników

Jak mocno giganci mieli rozminąć się z prawdą? Znacząco, bo w rzeczywistości w ciągu ostatniej dekady cała szóstka wpłaciła do budżetu łącznie 219 miliardów dolarów, czyli 3,6% całkowitych dochodów w tym okresie – te wyniosły 6 bilionów dolarów. Deklarowane kwoty różnią się więc od rzeczywistych o około 50%. Co prawda opodatkowane są wyłącznie zyski (a te są dużo mniejsze), ale i tak giganci znajdują wiele sposobów, by ominąć wymogi międzynarodowego prawa podatkowego, na przykład przenosząc część dochodów do tzw. rajów podatkowych. Pomysł nowej ustawy zakłada, by na zawsze skończyć z tym procederem, określić jasno miejsca uiszczania opłat i ustanowić jednolitą stawkę.

Racja gigantów

Rekordzistą okazał się Amazon, który w odniesieniu do zysku zapłacił tylko 9,8% podatku w ciągu dekady. Sprawa nie jest jednak jednoznaczna, ponieważ metodologia przyjęta przez autorów raportu też budzi pewne wątpliwości. Koncern tłumaczy, że jest w praktyce sprzedawcą detalicznym i tak naprawdę ma dużo niższe marże, niż typowe firmy z branży technologicznej, zajmujące się produkcją sprzętu. Wyliczenia założyły z kolei, że gigant pobiera opłaty rzędu 50% ceny produktu, co nie zawsze ma miejsce.

Facebook z kolei zapłacił 16,8 miliarda dolarów przy zysku w wysokości 133 miliardów, czyli 12,7%. To drugi najniższy wynik dla całej szóstki. Rzecznik prasowy firmy jest jednak zdania, że efektywna stawka podatkowa wynosi około 20,71%, czyli mniej więcej tyle, ile zakładają przepisy. Jego zdaniem różnica wynika z błędnych oszacowań. Pozostałe firmy odmówiły komentarza na temat raportu.

fot. Pixabay