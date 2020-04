Fitbit charge 4 w przedsprzedaży

Wizualnie najnowszy model opaski nie różni się od reszty z serii, jednak pod kątem możliwości charge 4 zyskuje zdecydowaną przewagę. Zaczynając od (wreszcie!) wbudowanego GPS-a, a na kontroli apki Spotify kończąc. Do tego dochodzi bateria wytrzymująca do 7 dni i technologia NFC z modułem Fitbit Pay do wykonywania płatności za pomocą opaski.

Do tej pory największą wadą tej jednej z najpopularniejszych serii był właśnie brak GPS-a. Fitbit charge 4 to zmienia – wbudowano tu moduł GPS, a po synchronizacji opaski ze smartfonem możemy zostawić go w domu, wciąż mając pewność, że trasa zostanie zapisana, a mapę mamy pod ręką. Poza tym urządzenie umożliwia śledzenie tętna 24/7, śledzenie całodniowej aktywności sportowej z inteligentnym rozpoznawaniem aktualnie wykonywanych ćwiczeń oraz identyfikowanie faz snu wraz z podsumowaniem jego jakości. Opaska daje też m.in. podgląd w całodniowe spalanie kalorii, wyświetla również statystyki sportowe, cele i spersonalizowane przypomnienia.

Dodatkowo dochodzi ciekawa opcja zliczaniu czasu aktywności. To autorski projekt Fitbit – polega na wyznaczaniu celu dla różnych aktywności fizycznych, nie tylko dobrze znanego z innych urządzeń progu 10 tys. przebytych kroków. W charge 4 za każdą minutę wykonywanej czynności ze spersonalizowanych celów zostaną nam przyznane punkty, co ma dodatkowo motywować do korzystania ze strefy aktywności.

Ponadto opaska jest wodoodporna i działa w temperaturze od -20° do 60°C. Można ją bezproblemowo zsynchronizować z większością popularnych smartfonów i tabletów – bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth LE i internetu. Notyfikacje na opasce wyświetlane są jednak tylko w przypadku smartfonów z Androidem 7.0 (Nougat) i wyżej.

Wszystkie te wbudowane funkcjonalności oraz właściwości urządzenia sprawiają, że jest to obecnie jedna z najciekawszych dostępnych propozycji w tym segmencie. Opaska dostępna będzie też w wersji z językiem polskim, w kilku opcjach kolorystycznych. Więcej informacji o specyfikacji i możliwościach opaski znajduje się na stronie producenta.

Fitbit charge 4 można aktualnie zamówić w przedsprzedaży w cenie 150 dolarów.

fot. Fitbit