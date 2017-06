Forerunner 935 – biegowy i triathlonowy zegarek GPS

Obciążenie treningowe, Status treningu i Training Effect 2.0 - nowe funkcje treningowe

Nowe funkcje treningowe - dzięki technologii dostarczonej przez Firstbeat - sprawiają, że monitorowanie wydolności, przygotowanie do zawodów i realizacja planu treningowego stają się łatwiejsze. Status treningu automatycznie analizuje ostatni trening i poziom kondycji, by zapewnić wgląd w reakcję organizmu - wszystko po to, by dostarczyć informacje o efektywności treningu, szczytowej formie czy przetrenowaniu. Obciążenie treningowe, mierzy intensywność treningów z ostatnich 7 dni i porównuje te dane z optymalnym zakresem dla kondycji fizycznej użytkownika. Ponadto nowy pomiar efektu treningu aerobowego i beztlenowego umożliwia wgląd w niezwykle istotne obszary treningu, pokazując w jaki sposób trening podnosi możliwość przekraczania kolejnych barier. Dzięki tym funkcjom treningowym dostępnym na nadgarstku, sportowcy mogą wprowadzać usprawnienia w swoim treningu, by stawać się lepszym, szybszym i bardziej efektywnym w dniu zawodów.

Wbudowane czujniki, tryby i akcesoria

Dzięki technologii nadgarstkowego pomiaru tętna Garmin Elevate, Forerunner 935 zapewnia całodobowe monitorowanie pulsu bez koniczności zakładania dodatkowego paska. Wykorzystanie satelitów GPS i GLONASS sprawia, że sportowcy mogą śledzić swoje aktywności w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto Forerunner 935 posiada czujniki wbudowany wysokościomierz, barometr and kompas. Wysokościomierz zapewnia dane o wysokości w czasie rzeczywistym, a barometr pozwala na przewidywanie zmian pogody w oparciu o krótkoterminowe trendy ciśnienia atmosferycznego. Kompas umożliwia kontrolę kierunku niezależnie od ruchu.

Sportowcy mogą z łatwością przełączać dyscypliny za jednym naciśnięciem przycisku, korzystając z automatycznej lub manualnej funkcji multisport. Zegarek Forerunner 935 wyposażono we wbudowane profile aktywności takich jak wędrówki, biegi w terenie, narciarstwo, wioślarstwo, golf i wiele innych. Urządzenie jest także kompatybilne z pełną gamą akcesoriów kolarskich Varia, pedałami z pomiarem mocy Vector oraz inteligentną wagą Index.

Wgrane fabrycznie aplikacje Strava i TrainingPeaks

Strava Live Segments dostępne w zegarku Forerunner 935 pozwalają na podgląd w czasie rzeczywistym tabel liderów i własnych wyników na segmentach biegowych i kolarskich. Segmenty Strava oznaczone gwiazdką automatycznie synchronizują się z zegarkiem, by zapewnić informacje na żywo podczas aktywności. Nabywcy modelu Forerunner 935 otrzymują a 60-dniowy dostęp próbny do Strava Premium, a właściciele urządzeń kompatybilnych z Connect IQ otrzymują a 30- dniowy dostęp próbny.

Zainstalowana w modelu Forerunner 935 nowa aplikacja TrainingPeaks pozwala na pobieranie treningów bezpośrednio do zegarka oraz podgląd na żywo wraz z docelowymi intensywnościami i długością interwałów. Po zakończeniu sesji automatycznie synchronizuje zakończony trening z aplikacją TrainingPeaks, co umożliwi dokładną analizę wydajności i pomiar postępu w realizacji celów. Użytkownicy mogą także personalizować zegarek stosując pola danych, bezpłatne tarcze zegarka, a nawet aplikacje, takie jak Uber ETA i AccuWeather MinuteCast, ze sklepu Connect IQ.

Pozostań w łączności

Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem2, Forerunner 935 automatycznie przesyła dane do Garmin Connect - bezpłatnej, sportowej społeczności online, gdzie użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywności, treningi siłowe, poziom obciążeń, sen, brać udział w internetowych wyzwaniach z przyjaciółmi i zdobywać wirtualne odznaki. Funkcja GroupTrack pozwala mieć oko na pozostałych uczestników grupowego treningu, a LiveTrack - w czasie rzeczywistym udostępniać biegi i jazdy bliskim.

Bateria z modelu Forerunner 935 działa do 24 godzin w trybie GPS, do 50 godzin w trybie UltraTrac i do 2 tygodni godzin w trybie zegarka. Dostępny jest jako sam zegarek w kolorze czarnym oraz w zestawie TRI (zawierającym czarny zegarek z żółtym paskiem silikonowym, HRM-Tri, HRM-Swim, zestawem szybkiego montażu i dodatkowym czarnym paskiem silikonowym). Dzięki kompatybilności ze skórzanymi, metalowymi i silikonowymi paskami Garmin QuickFit, Forerunner 935 pasuje zarówno do biura, jak i na trening.