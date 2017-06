Fotele Genesis w nowym kolorze

Poszerzenie oferty póki co dotyczy modeli Nitro 330 i 550. Wcześniej dostępne w kolorach czerwono-czarnym i niebiesko-czarnym, tym razem trafią do sklepów także w jednolicie czarnych barwach. Co więcej, producent planuje w wakacje udostępnić również wersję zielono-czarną, a także rozszerzyć czarną wersję na pozostałe modele.

Zarówno Nitro 550 jak i 330 charakteryzują się wyprofilowanym obiciem, obszytymi miękkimi padami, podparciami czy wypełnionym pianką oparciem i siedziskiem. Oba modele oferują też możliwość dopasowania poszczególnych elementów - takich jak wysokość siedziska itd. - do indywidualnych preferencji użytkownika. Te, i wiele innych cech, w konsekwencji przełożyły się na sprzedażowy sukces foteli Nitro.

Fotel Nitro 550 Black kosztuje około 860 zł, a model 330 około 670 zł.