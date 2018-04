Fotele dla fanów Battlefield i Call of Duty

Producent coraz poważniej myśli o postawieniu na personalizację produktów. Na pierwszy ogień idzie wygląd fotela. Pierwsze eksperymenty zostały już zrobione: niektórzy współpracujący z marką influencerzy otrzymali krzesła Nitro 880 dostosowane designem do ich własnych życzeń. Genesis nie wyklucza też kontynuacji tego typu działań.

Jednak tym, co najbardziej ucieszy graczy, jest wiadomość o rychłej premierze fotela Nitro 330 w wersji Military Limited Edition - jej wyróżnikiem ma być kolorystyka kojarząca się z barwami amerykańskiej armii z czasów II Wojny Światowej. Model ten powinien przypaść do gustu zwłaszcza fanom wojennych FPS-ów, takich jak Battlefield, Call of Duty czy Medal of Honor.

Genesis poszerza także ofertę foteli Nitro o bardziej standardowe kolorystycznie modele. Do czerwono-czarnego, niebiesko-czarnego, zielono-czarnego i jednolicie czarnego dołączy prawdopodobnie wersja w kolorze granatowym. Już teraz Genesis wypuścił na rynek kilkanaście granatowych foteli Nitro 880, testując reakcję fanów na nowy produkt.

Sugerowana cena foteli Nitro 330 Military Limited Edition wynosi 699 zł. W sprzedaży mają się pojawić lada dzień.