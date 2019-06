GS110 − nowy smartfon Gigaset

GS110 kierowany jest głównie do użytkowników rozpoczynających swoją przygodę ze smartfonem. Urządzenie spełni także oczekiwania osób szukających „telefonicznej" odmiany i wyróżniającej się kolorystyki - wymienne nakładki w GS110 zaoferują takie barwy, jak „British racing Green", niebieski lazur oraz szary tytan. Ważnym argumentem będzie także wymienny akumulator zastosowany w tym modelu.

Gigaset zastosował wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, sięgający do górnej krawędzi obudowy. W rezultacie ekran osiągnął imponującą przekątną 6,1 cala. Wcięcie (notch) mieści czujnik zbliżeniowy, czujnik światła oraz obiektyw przedniej kamery. Przestrzeń po lewej i prawej stronie wcięcia służy do prezentacji ikon komunikatów, poziomu naładowania baterii, siły sygnału oraz czasu. Taki układ pozostawia maksymalną przestrzeń na wyświetlaczu dla aplikacji, szczególnie multimedialnych (zdjęcia, filmy) oraz komunikacyjnych (wiadomości i czaty). Szybki, ośmiordzeniowy procesor w połączeniu z Androidem 9 (Go Edition) zapewnia płynne działanie wszystkich standardowych programów.

Gigaset GS110 to także jeden z pierwszych smartfonów w tej klasie cenowej, oferujący rozpoznawanie twarzy (Face ID). To szybki i łatwy sposób odblokowania urządzenia - kamera przednia identyfikuje użytkownika i wyłącza blokadę telefonu. GS110 posiada także potrójne gniazdo kart, które jednocześnie pomieści dwie karty nanoSIM oraz kartę pamięci microSD.

Do ładowania akumulatora w Gigaset GS110 zastosowano praktyczny interfejs USB-C, który może być również używany do szybkiego przesyłania danych, filmów lub zdjęć ze smartfona do komputera.

Gigaset GS110 trafi do sprzedaży w Polsce w cenie ok. 499 złotych brutto.