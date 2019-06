Galaxy Fold nie pojawi się zbyt prędko

Samsung Galaxy Fold został opóźniony w kontekście wejścia do sprzedaży - wszystko to ze względu na problemy z wyświetlaczem. Flagowy projekt koreańskiego producenta miał jednak pojawić się przed lipcem 2019 roku w sklepach. Najnowsze plotki wskazują, że tak się nie stanie. Informacje pochodzące ze źródła informują, że jeżeli premiera Galaxy Fold miałaby odbyć się w lipcu 2019 roku, to Samsung czynił by już stosowne przygotowania.

Obecnie nie wiadomo, kiedy można spodziewać się wprowadzenia modelu Galaxy