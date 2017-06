Galaxy Note 8 – znamy datę premiery

Dokładnie 26 sierpnia ma zadebiutować topowy model Samsunga na drugą połowę tego roku. Konferencja Unpacked odbędzie się więc w sobotę, na kilka tygodni przed premierą nowych iPhone'ów i targami w Berlinie.

Dla przypomnienia, Galaxy Note 8 ma być wyposażony w dwa tylne aparaty: 12-megapikselowy szerokokątny i 13-megapikselowy z teleobiektywem. Dzięki temu ma zostać uzyskany efekt 3-krotnego zoomu optycznego. To podobne rozwiązanie do tego z iPhone'a 7 Plus, jednak ma ono być znacznie bardziej zaawansowane i wydajne. Urządzenie będzie posiadało wysuwany rysik S Pen, który ma być jeszcze bardziej precyzyjny, a przedni panel ma być niemal w całości wypełniony przez ekran.

Jeśli chodzi o pozostałą specyfikację, przecieki mówią o 6,3-calowym ekranie Super AMOLED (proporcje 18,5:9), procesorze Exynos 8895 i 6 gigabajtach pamięciRAM LPDDR4. Akumulator ma mieć pojemność 3500 mAh, a na pokładzie znajdzie się Android 7.1 Nougat z obietnicą uaktualnienia do Androida O.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL