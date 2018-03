Galaxy Note 9 – nowe przecieki

Kilka dni temu w bazie benchmarku GeekBench pojawiło się urządzenie, które najprawdopodobniej jest Samsungiem Galaxy Note 9. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że będzie on napędzany przez procesor Snaprdragon 845 i 6 GB pamięci RAM, a na pokładzie będzie pracował Android w wersji 8.1. Oprócz tego, Galaxy Note 9 ma zostać wyposażony w 6,3-calowy ekran Super AMOLED i rysik S Pen. Na razie nie wiadomo, czy koreański producent umieści czytnik linii papilarnych w ekranie, ale ostatnie doniesienia temu zaprzeczają.

Według informacji opublikowanych przez portal The Investor, Samsung przesunął rozpoczęcie produkcji ekranów AMOLED z czerwca na kwiecień, co może oznaczać, że sam smartfon zadebiutuje także dwa miesiące przed przewidywaną premierą. Niewykluczone więc, że będzie to już lipiec albo sierpień.