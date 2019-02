Galaxy S10e, S10, S10+ i S10 5G – nowe rozdanie Samsunga

- Od chwili rynkowego debiutu dziesięć lat temu seria Galaxy S stała się synonimem innowacji, oferując użytkownikom niesamowite wrażenia i możliwość wyboru urządzenia, które idealnie zaspokaja ich potrzeby - powiedział DJ Koh, prezes i dyrektor zarządzający IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics. - Galaxy S10 bazuje na tej wspaniałej tradycji, zapewniając przełomowe rozwiązania w zakresie wyświetlacza, aparatu i wydajności - dodając.

Galaxy S10 został wyposażony w dynamiczny wyświetlacz AMOLED. To także pierwszy smartfon z certyfikatem HDR10+. Możliwości wyświetlacza Galaxy S10 potwierdza m.in. certyfikat wydany przed niemieckie stowarzyszenie VDE oraz badania przeprowadzone przez DisplayMate. Według tych ostatnich, wyświetlacz Galaxy S10 gwarantuje niezwykle wierne odwzorowanie barw na urządzeniu mobilnym - nawet przy silnym świetle słonecznym. Dynamiczny wyświetlacz AMOLED redukuje ponadto emisję niebieskiego światła, co potwierdza certyfikat Eye Comfort przyznany przez TÜV Rheinland.

Dynamiczny wyświetlacz AMOLED Galaxy S10 i S10+ ma także wbudowany w ekran ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, który odczytuje trójwymiarowy fizyczny kształt odcisku palca - a nie jego dwuwymiarowy obraz.

Aparat nowej generacji

Ultraszerokokątny obiektyw: Jako pierwszy w historii serii S smartfon Galaxy S10 oferuje ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia wynoszącym 123 stopnie, dorównując tym samym polu widzenia ludzkiego oka. To obiektyw do robienia zdjęć krajobrazów, czy dużych panoram.

Super Steady i rejestracja wideo wysokiej jakości: Galaxy S10 oferuje rejestrację wideo z funkcją Super Steady i cyfrową technologią stabilizacji obrazu. Super Steady umożliwia uchwycenie każdej chwili, bez względu na okoliczności. Zarówno przedni, jak i tylny aparat mogą rejestrować wideo w jakości UHD, ponadto tylny aparat jako pierwszy w branży daje możliwość nagrywania w technologii HDR10+.

Wsparcie przy robieniu zdjęć: Dzięki zastosowaniu procesora neuronowego (NPU), aparat Galaxy S10 umożliwia wykonanie profesjonalnych zdjęć gotowych do udostępnienia bez konieczności ręcznego ustawiania zaawansowanych funkcji aparatu. Zastosowanie procesora neuronowego umożliwia funkcji Scene Optimizer rozpoznawanie i dokładniejsze przetwarzanie większej gamy fotografowanych scen. Za sprawą funkcji Shot Suggestion Galaxy S10 oferuje automatyczne rekomendacje kompozycji, co pozwala uzyskać lepsze kadrowanie zdjęć.

Inteligentna wydajność

Najważniejsze elementy w tej kategorii:

Bezprzewodowe udostępnianie energii PowerShare: W rodzinie Galaxy S10, Samsung wprowadza bezprzewodowe udostępnianie energii PowerShare, umożliwiające ładowanie urządzeń z certyfikatem Qi oraz kompatybilnych urządzeń ubieralnych. Ponadto funkcja PowerShare umożliwia jednoczesne ładowanie Galaxy S10 i drugiego urządzenia za pomocą jednej zwykłej ładowarki.

Inteligentna wydajność: Nowe oprogramowanie Galaxy S10 nie tylko automatycznie optymalizuje baterię, procesor, pamięć RAM, a nawet temperaturę urządzenia w zależności od sposobu korzystania z telefonu, ale także cały czas się uczy i udoskonala swoje działanie. Wykorzystując możliwości uczenia maszynowego Galaxy S10 uczy się tego, jak użytkownik korzysta ze swojego urządzenia, aby szybciej uruchamiać najczęściej używane aplikacje.

Inteligentna sieć Wi-Fi: Galaxy S10 oferuje inteligentne Wi-Fi zapewniające nieprzerwane i bezpieczne połączenie poprzez płynne przełączanie się między Wi-Fi a LTE oraz ostrzega o ryzykownych połączeniach Wi-Fi. Galaxy S10 obsługuje także nowy standard Wi-Fi 6, umożliwiając szybsze działanie po podłączeniu do kompatybilnego routera.

Era łączności 5G

Dzięki Galaxy S10 5G użytkownicy podłączeni do sieci 5G mogą pobrać cały sezon serialu w ciągu zaledwie kilku minut, grać w bogate w grafikę gry w chmurze praktycznie bez opóźnień, cieszyć się ulepszonymi doświadczeniami VR i AR oraz pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem rozmów wideo w rozdzielczości 4K prowadzonych w czasie rzeczywistym.

Aby w pełni wykorzystać możliwości łączności 5G, Galaxy S10 5G wyposażono w największy w historii Galaxy S wyświetlacz Infinity-O o przekątnej 6,7 cala, aparat 3D firmy Samsung umożliwiający rejestrację trójwymiarowych obrazów i obsługujący funkcje Video Live Focus i Automatic Ruler oraz baterię o pojemności 4500 mAh z superszybkim ładowaniem.

Pozostałe funkcje

Linia Galaxy S10 oferuje szereg funkcji znanych już z poprzednich generacji Galaxy S, w tym szybkie ładowanie bezprzewodowe Fast Wireless Charging 2.0, wodoodporność i pyłoszczelność klasy IP68[2], procesor nowej generacji oraz usługi Samsung takie jak, Samsung Health, czy Samsung DeX. Teraz użytkownik otrzymuje też nawet 1TBwbudowanej pamięci (dotyczy Galaxy S10+), z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności od 512 GB do 1,5 TB.

Galaxy S10 umożliwia dostęp do nowej generacji sieci Wi-Fi 6[4], co daje priorytetowy, czterokrotnie szybszy dostęp[5] w stosunku do innych użytkowników w zatłoczonych miejscach, takich jak lotniska. Urządzenie oferuje również błyskawiczną łączność LTE, która po raz pierwszy w historii umożliwia pobieranie i przeglądania stron internetowych z prędkością do 2,0 Gbps.

Gry: Zaprojektowany z myślą o najlepszych wrażeniach podczas grania Galaxy S10 wyposażono w oprogramowanie do optymalizacji wydajności gier oraz najwyższej klasy sprzęt, w tym Dolby Atmos dla gier i układ ze specjalną komorą chłodzącą. Galaxy S10 to także pierwsze urządzenie mobilne, które zostało zoptymalizowane pod kątem gier tworzonych na platformie Unity.

Dostępność Galaxy S10 i zamówienia w przedsprzedaży

Galaxy S10e będzie dostępny w kolorach białym, czarnym, zielonym, żółtym i niebieskim.

Galaxy S10 i Galaxy S10+ w kolorach: białym, czarnym, zielonym i niebieskim.

Model Galaxy S10+ będzie dostępny również w ekskluzywnej wersji ceramicznej, w kolorach czarnym i białym z pamięcią 512 lub 1 TB.

CENY

Cena S10e to 3299 zł.

Ceny S10 zaczynają się od 3949 zł (wersja z 8GB RAM i 128GB ROM), a kończy na 4999 zł (wersja z 8GB RAM i 512 ROM)

Ceny S10+ zaczynają się od 4399 zł (wersja z 8 GB RAM i 128GB ROM), przez 5499 zł (wersja z 8GB RAM i 512 ROM). Za najdroższy model S10+ trzeba będzie zapłacić 6999 zł - to wersja 12GB RAM i 1TB ROM).

Przedsprzedaż Galaxy S10

Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy S10e, S10 i S10+ startuje 20 lutego 2019 i potrwa do 07 marca 2019.

8 marca to data rynkowego debiutu nowej rodziny Galaxy

Na klientów, którzy kupią Galaxy S10 lub S10+ w przedsprzedaży i aktywują je do 22 marca 2019 czekają słuchawki Galaxy Buds w ekskluzywnym, białym kolorze. Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się do Aplikacji Samsung Members i nie później niż do 25 marca 2019 wypełnić formularz. Liczba nagród w promocji jest ograniczona.

Dla smartfonów z linii Galaxy S10 Samsung przygotował również promocję Samsung Odkup. Klienci, którzy kupią telefony do 14 kwietnia i aktywują je do 28 kwietnia otrzymają kod o wartości 300 złotych. Kod zwiększa wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.

Program serwisowy

Rozumiejąc potrzeby klientów Samsung przygotował również Samsung Care+ - program serwisowy dla klientów korzystających z Galaxy S10, S10+ i S10e. Kupując telefon do 14 kwietnia i aktywując go do 28 kwietnia, Klienci mają możliwość otrzymania 3 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza w modelu All Risk - nawet przypadkowe stłuczenie wyświetlacza zostanie naprawione, a klient nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

Klientom, którzy kupią Galaxy S10, S10+ lub S10e do 30 marca 2020 roku, Samsung oferuje wsparcie ekspertów w ramach dedykowanej infolinii, zdalne wsparcie w konfiguracji telefonu oraz naprawę uszkodzeń objętych gwarancją w dwie godziny w wybranych punktach serwisowych.

Specyfikacja techniczna linii Galaxy S10

Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10 5G Wyświetlacz 5,8-calowy, płaski dynamiczny AMOLED Full HD, 19:9 (522 ppi) 6,1-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (550 ppi) * Domyślną rozdzielczość Full HD+ można zmienić na Quad HD+ (WQHD+) w ustawieniach. 6,4-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (438 ppi)

* Domyślną rozdzielczość Full HD+ można zmienić na Quad HD+ (WQHD+) w ustawieniach. 6,7-calowy zakrzywiony dynamiczny AMOLED Quad HD+, 19:9 (505ppi) * Domyślną rozdzielczość Full HD+ można zmienić na Quad HD+ (WQHD+) w ustawieniach * Ekran mierzony po przekątnej jako pełny prostokąt bez uwzględnienia zaokrąglonych rogów; rzeczywisty widoczny obszar jest mniejszy ze względu na zaokrąglone rogi i otwór aparatu. Aparat Tył: Podwójny aparat ze stabilizacją obrazu

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP AF, F1,5 / F2,4, OIS, (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x, zoom cyfrowy do 8x Przód:

- aparat Selfie UHD: 10 MP AF, F1,9 (80°) Tył: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu

- Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, stabilizacja obrazu (45°)

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, stabilizacja obrazu (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x Przód:

- aparat Selfie UHD: 10 MP Dual Pixel AF, F1,9 (80°) Tył: Potrójny aparat z podwójną stabilizacją obrazu

- Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°)

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x



Przód: Podwójny aparat

- aparat Selfie UHD: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°)

- Głębia 3D: 8 MP FF, F2,2 (90°) Tył: Poczwórny aparat z podwójną stabilizacją obrazu - Teleobiektyw: 12 MP PDAF, F2,4, OIS (45°)

- Obiektyw szerokokątny: 12 MP Dual Pixel AF, F1,5 / F2,4, OIS (77°)

- Obiektyw ultraszerokokątny: 16 MP FF, F2,2 (123°)

- zoom optyczny 0,5x/2x, zoom cyfrowy do 10x - Głębia 3D: hQVGA Przód: - Selfie: 10MP Dual Pixel AF, F1.9 (80°) - Głębia 3D: hQVGA Korpus 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g 74.1 x 157.6 x 7.8mm, 175g (Ceramic: 198g) 77.1 x 162.6 x 7.94mm 198g Procesor 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7 nm (maks. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 8 nm (maks. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz) * W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej. Pamięć 6GB, 128GB

+ gniazdo MicroSD (do 512GB) 8GB RAM, 128GB/512GB + gniazdo MicroSD (do 512GB) 8GB/12GB RAM, 128GB/512GB/1TB + gniazdo MicroSD (do 512GB) 8GB RAM 256GB * W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej.

* Pamięć dostępna dla użytkownika jest mniejsza niż całkowita pamięć ze względu na przechowywanie systemu operacyjnego i oprogramowania używanego do obsługi funkcji urządzenia. Rzeczywista pamięć dostępna dla użytkownika będzie uzależniona od operatora i może ulec zmianie po przeprowadzeniu aktualizacji oprogramowania. Karta SIM Podwójna (hybryda): jedno gniazdo na kartę Nano SIM i jedno gniazdo na kartę Nano SIM lub MicroSD (do 512 GB)

* Karta MicroSD sprzedawana osobno. 1 SIM Bateria[1] 3,100mAh (typical) 3,400mAh (typical) 4,100mAh (typical) 4,500mAh (typical) Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym. Zwiększona prędkość ładowania bezprzewodowego dzięki funkcji szybkiego ładowania bezprzewodowego Fast Wireless Charging 2.0. Bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń PowerShare[2]

* Przewodowe ładowanie kompatybilne z QC2.0 i AFC

* Bezprzewodowe ładowanie kompatybilne z WPC i PMA

* W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej. Szybkie ładowanie kompatybilne z ładowaniem przewodowym (QC2.0, AFC i PD3.0) i bezprzewodowym Fast Wireless Charging 2.0. Bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń PowerShare OS Android 9.0 (Pie) Sieć Ulepszone MIMO 4x4, do 7CA, LAA, LTE kat. 20

- pobieranie 2,0 Gbps, przesyłanie 150 Mbps * W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej. Ulepszone MIMO 4x4, do 7CA, LAA, LTE kat. 20

- pobieranie 2,0 Gbps, przesyłanie 150 Mbps None Standalone (NSA), Sub6 / mmWave (28G, 39G) * W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej. Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM - Pobieranie 1,2 Gbps przesyłanie 1,2 Gbps * Uzależnione od poszczególnych rynków i operatorów telefonii komórkowej. Bluetooth® v 5.0, ANT, USB typu C, NFC, lokalizacja (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) * Zasięg Galileo i BeiDou może być ograniczony. Płatności NFC, MST * W zależności od kraju i operatorów telefonii komórkowej Czujniki Akcelerometr, barometr, pojemnościowy skaner linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła RGB Akcelerometr, barometr, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik tętna, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła RGB Uwierzytelnianie Rodzaj blokady: przesunięcie palcem, wzór, PIN, hasło

Rodzaje blokady biometrycznej: odciski palców, twarz Audio Głośniki stereo dostrojone przez AKG Dźwięk przestrzenny z technologią Dolby Atmos (w tym Dolby Digital, Dolby Digital Plus) Formaty odtwarzania audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE Wideo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM