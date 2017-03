Galaxy S8 trafił do produkcji

Proces produkcji ruszył. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy z fabryk ma wyjechać aż 12,5 miliona egzemplarzy Samsungów Galaxy S8. Do końca tego miesiąca ma zostać wyprodukowane około 4,7 miliona sztuk Galaxy S8. Przypomnijmy, że oficjalna premiera odbędzie się 29 marca.

Galaxy S8 ma posiadać bardzo wąskie ramki boczne i zaokrąglony na krawędziach ekran, a pod wyświetlaczem nie znajdziemy już przycisku home, jak to miało miejsce we wszystkich dotychczasowych flagowcach z serii S. Ma on zostać przeniesiony na tylny panel, tak jak w smartfonach LG G5 i Huawei P9.

S8 ma być dostępny w dwóch wersjach. Odmiana Plus ma posiadać podwójny aparat, a "zwykła" pojedynczy. Wersje będą się różnić także przekątną wyświetlacza i najprawdopodobniej wariantami pamięci.