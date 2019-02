Galaxy Watch Active, Galaxy Fit i Galaxy Buds – nowe urządzenia ubieralne Samsunga

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch Active niewielki i lekki smartwatch (25 gramów) wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i oferuje szereg sportowych funkcji.

Nowy smartwatch marki Samsung monitoruje nie tylko aktywność fizyczną, ale również sen, poziom stresu czy stan zdrowia.

Galaxy Watch Active monitoruje poziom odczuwanego stresu i pomaga go redukować. Za pomocą widgetu urządzenie podpowiada, kiedy rozpocząć ćwiczenia oddechowe, aby zmniejszyć napięcie. Co ważne, smartwatch powiadomi użytkownika, gdy wykryje nietypowo wysokie tętno podczas odpoczynku.

Zegarek dotrzymuje kroku treningom. Urządzenie automatycznie wykrywa takie aktywności jak chód, bieganie, jazda na rowerze, wiosłowanie, orbitrek, trening dynamiczny czy pływanie. Smartwatch spełnia wymagania normy IP68 i jest wodoodporny do 5 ATM2, co pozwala zabrać go na basen. Co więcej, można też ręcznie ustawić śledzenie ponad 40 typów ćwiczeń, ustalać dzienne cele i śledzić postępy treningów.

Galaxy Watch Active monitoruje ruchy użytkownika podczas snu, by śledzić jego fazy i poprawiać jakość odpoczynku, a tryb „Dobranoc" wycisza wszystkie powiadomienia za wyjątkiem budzika. Co ciekawe, za pośrednictwem aplikacji Samsung Health, użytkownicy mogą porównać jakość swojego snu ze średnimi wynikami dla danej grupy wiekowej.

Opisywany sprzęt jest kompatybilny z systemami Android i iOS i oferuje funkcję trenera w czasie rzeczywistym, śledzenie aktywności w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu oraz obsługę popularnych aplikacji innych firm, w tym Under Armour, Spotify i Strava. Urządzenie można naładować bezprzewodowo, a także przy pomocy smartfonu Galaxy S10. Wystarczy włączyć w Galaxy S10 funkcję bezprzewodowego udostępniania energii PowerShare i położyć Galaxy Watch Active na smartfonie.

Najnowszy smartwatch marki Samsung będzie dostępny w czterech kolorach: srebrnym, czarnym, morskiej zieleni i różowym złocie, a dzięki wymiennym paskom, każdy użytkownik dostosuje Galaxy Watch Active do swojego stylu.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e

Galaxy Fit i Galaxy Fit e wspierają aktywny tryb życia. Smukłe i modne opaski Galaxy Fit i Galaxy Fit e umożliwiają łatwe monitorowanie aktywności, pomagające osiągnąć cele fitnessowe. Ich intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia wygodną obsługę, również w ruchu.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e automatycznie rozpoczynają śledzenie aktywności takich jak chód, bieg, jazda na rowerze, wiosłowanie, trening dynamiczny czy korzystanie z orbitreka. Co ważne, można także ręcznie wybrać spośród ponad 90 różnych ćwiczeń w aplikacji Samsung Health na smartfonie, a Galaxy Fit/Galaxy Fit e automatycznie rozpocznie śledzenie wybranej aktywności. Dodatkowo urządzenia oferują także funkcje analizy snu, w ramach której monitorują jego fazy, zapewniając lepszy wypoczynek oraz zarządzania stresem (funkcja dostępna w Galaxy Fit).

Galaxy Fit i Galaxy Fit e współpracują ze smartfonami, wyświetlając kluczowe informacje - powiadomienia, wiadomości, alarmy, kalendarz czy informacje o pogodzie. Co więcej, oba urządzenia zapewniają wodoodporność 5 ATM, dzięki czemu można je zabrać np. na basen. Galaxy Fit zapewnia nawet do 7 dni pracy na jednym ładowaniu, a Galaxy Fit e nawet do 10 dni.

Galaxy Buds

To para bezprzewodowych słuchawek powstałych ze współpracy z inżynierami AKG. Technologia Enhanced Ambient Sound pozwala wyraźnie słyszeć otoczenie nawet ze słuchawkami w uszach, dzięki czemu użytkownik zachowuje świadomość tego, co dzieje się wokół, gdy rozmawia przez telefon lub słucha ulubionej muzyki. Z kolei technologia Adaptive Dual Microphone wykorzystuje jeden mikrofon wewnętrzny i jeden zewnętrzny w każdej słuchawce.

Galaxy Buds gwarantują do sześciu godzin transmisji strumieniowej Bluetooth i do pięciu godzin połączeń. Etui Galaxy Buds może służyć jako dodatkowy powerbank dla słuchawek. Wystarczy 15-minutowy cykl ładowania, by zapewnić dodatkowe 100 minut godziny pracy. Co więcej, słuchawki można również szybko doładować bezprzewodowo, w tym za pomocą Galaxy S10, czyli najnowszego smartfonu firmy Samsung.

Data premiery i ceny nie zostały oficjalnie podane.