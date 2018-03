Gamingowe dyski Plextor

Nowa seria M9Pe SSD została wyposażona w zaawansowaną, 64-warstwową pamięć flash 3D NAND oraz kontroler Marvell 88SS1093, wspierany autorską technologią producenta PlexNitro. Jest to system optymalizujący pracę pamięci podręcznej. Seria M9Pe stawia przede wszystkim na lepszą wydajność i trwałość, zapewniając sekwencyjny odczyt/zapis do 3200/2100 MB/s oraz losowy odczyt/zapis do 400 000/300 000 IOPS.

Wykorzystane w serii M9Pe komponenty mają m.in. ułatwić prowadzenie e-sportowych rozgrywek dzięki mniejszym opóźnieniom i 20 proc. szybszemu czasowi rozruchu w porównaniu do typowego napędu SATA. Nowa seria dysków oferuje atrakcyjny wygląd dzięki programowalnym, 3-trybowym diodom LED RGB, które zapewniają efektowny wygląd. Podobnie jak w poprzednich seriach dysków, także Plextor M9Pe jest wyposażony w wydajny radiator, który pomaga regulować temperaturę dysku podczas długich sesji grania.

Plextor M9PeY jest dyskiem SSD zamkniętym w obudowie w formacie HHHL, kompatybilnym ze slotem PCI-express. Pozwola to wykorzystać dysk w starszych płytach głównych, które nie dysponują złączem M.2. Dodatkowo, Plextor M9PeY został wyposażony w radiator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła. W obudowie znajdują się również diody LED, które sygnalizują pracę dysku. Ceny modelu - w zależności od pojemności - wynoszą obecnie od około 580 do 1790 PLN.

Plextor M9PeG to dysk M.2 w formacie 2280 obudowany radiatorem, którego zadaniem jest odprowadzanie ciepła wytwarzającego się podczas przesyłania danych. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić najwyższą wydajność pracy nawet przy maksymalnym obciążeniu. M9PeG dostępny jest w cenach od 485 do 1700 PLN.

Plextor M9PeGN to nośnik M.2 w formacie 2280 bez radiatora. Dzięki temu można wykorzystać go w smukłych ultrabookach. Dysk o pojemności 512 GB jest dostępny w cenie około 840 PLN.

MTBF serii M9Pe jest nie krótszy niż 1,5 miliona godzin. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją serwisową. Ceny dystrybutorów mogą się różnić w zależności od np. prowadzonych akcji promocyjnych.